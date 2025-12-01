Ronaldos E-Bikes kommen aus Bosnien – Neue Millionen-Fabrik boomt

Millionen-Investment und Weltstars als Kunden: In Novi Travnik entsteht ein neues Industriezentrum, das E-Bikes für Ronaldo produziert und bis nach China exportiert.

Die Industrielandschaft Bosnien und Herzegowinas hat Zuwachs bekommen: In Novi Travnik hat das Unternehmen GS-Dynamics, ein Teil der GS-TMT Gruppe, eine neue Produktionsstätte in Betrieb genommen. Die Investition in die Fabrik beläuft sich auf rund 8 Millionen Konvertible Mark (KM). Der Standort in der Gewerbezone Neobarje umfasst mehr als 3.000 Quadratmeter und beschäftigt bereits 55 Mitarbeiter im Dreischichtbetrieb. Schon jetzt plant das Unternehmen, die Kapazitäten zu verdoppeln und die Fläche auf 6.000 Quadratmeter zu erweitern. Fast die gesamte Produktion ist für den Export bestimmt – von der EU bis nach China und in die USA.

Das exportorientierte Unternehmen hat sich auf die Herstellung von E-Bikes, Komponenten für die Bagger- und Lademaschinenindustrie sowie Teile für die Druck- und Werkzeugmaschinenbranche spezialisiert. Geschäftsführer Muamer Trako hebt die hochmoderne technische Ausstattung des neuen Werks hervor: “Wir haben den Betrieb vor einigen Monaten aufgenommen und sind mit der Entwicklung äußerst zufrieden.” Durch unsere Investition von etwa 8 Millionen KM und den Einsatz modernster Technologie können wir schneller und wettbewerbsfähiger produzieren. Die meisten unserer über 50 Mitarbeiter stammen aus Novi Travnik und Umgebung, und wir planen, unsere Kapazitäten in Zukunft zu verdoppeln.

Kommunale Unterstützung

Auch der Bürgermeister von Novi Travnik, Stjepan Dujo, besichtigte das neue Werk und sicherte dem Unternehmen Unterstützung bei seinen Expansionsplänen zu. “Wir sind stolz darauf, ein solches Unternehmen in unserer Stadt zu haben. Es liegt bereits ein Antrag für den Erwerb zusätzlicher Grundstücke zur Produktionserweiterung vor. Leider warten wir noch auf eine Lösung bezüglich des Staatseigentums, aber ich bin zuversichtlich, dass wir dies bald klären können”, erklärte Dujo. Als Zeichen der Unterstützung für die heimische Produktion hat die Stadtverwaltung bereits ein in GS-Dynamics hergestelltes E-Bike erworben und plant die Anschaffung eines weiteren Anfang 2026.

Besonders bemerkenswert ist, dass in Novi Travnik E-Bikes der Marke Ruff Cycles produziert werden, die auch von Weltsportstars wie Cristiano Ronaldo und Luka Modric genutzt werden. In derselben Gewerbezone ist mit GS Print ein weiteres Unternehmen der GS-Gruppe ansässig, wodurch sich Novi Travnik zu einem kleinen Technologiezentrum in Bosnien und Herzegowina entwickelt. Beide Firmen gehören zur Unternehmensgruppe GS-Tvornica mašina Travnik, wie BiznisInfo.ba berichtet. GS-TMT zählt zu den bedeutendsten Unternehmen in Zentralbosnien.

Unternehmerische Erfolge

Die neue Fabrik ist ein weiteres Großprojekt der Unternehmerin Snjezana Köpruner, die vielfach als erfolgreichste Geschäftsfrau des Landes gilt. Die GS-TMT Gruppe verfügt über jahrzehntelange Erfahrung in der Fertigung von Maschinenteilen nach Kundenwunsch sowie kompletten Maschinen und Komponenten. Zu ihren Erfolgen zählt auch die Entwicklung des ersten heimischen Elektro-Lieferfahrzeugs namens EVO. Erst kürzlich errichtete die Gruppe zudem eine große Produktionsstätte in Prozor-Rama, wo nun für deutsche Auftraggeber gefertigt wird.

Die neue GS-Dynamics Fabrik steht für die kontinuierliche industrielle Expansion der Gruppe, die maßgeblich zur Beschäftigung, zum Export und zur Stärkung der bosnischen Wirtschaft beiträgt.