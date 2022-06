Russland verdiente schon in den ersten Tagen des Krieges in der Ukraine ein paar Milliarden Euro

Russland verdiente schon in den ersten Tagen des Krieges in der Ukraine...

Eine neue Studie stellt fest, dass Russland in den ersten 100 Tagen des Krieges in der Ukraine 93 Milliarden Euro mit dem Export fossiler Brennstoffe verdiente, wobei die meisten Exporte in die Europäische Union zu einem durchschnittlichen Exportpreis von etwa 60 Prozent höher als im Vorjahr gingen.

Ein Bericht des in Finnland ansässigen Independent Center for Energy and Clean Air Research zeigte, dass die EU in den ersten 100 Tagen des Krieges in der Ukraine etwa 61 Prozent der gesamten russischen Exporte fossiler Brennstoffe importierte. Es ist ein Kraftstoff im Wert von etwa 57 Milliarden Euro.

Die größten Importeure waren China mit 12,6 Milliarden Euro, Deutschland mit 12,1 Milliarden Euro und Italien mit 7,8 Milliarden Euro, so ein Bericht der Agence France-Presse.

Russlands Einnahmen aus fossilen Brennstoffen stammen an erster Stelle aus dem Verkauf von Rohöl (46 Milliarden), gefolgt von Gas, Erdölprodukten, verflüssigtem Erdgas (LNG) und Kohle, berichtet der Guardian.

Selbst als die russischen Exporte im Mai zurückgingen und Länder und Unternehmen aufgrund der Invasion in die Ukraine Lieferungen vermieden, füllte der weltweite Anstieg der Preise für fossile Brennstoffe weiterhin die Kassen des Kremls, wobei die Exporteinnahmen Rekordhöhen erreichten.

Russlands durchschnittliche Exportpreise lagen laut dem Center for Energy and Clean Air Research um etwa 60 Prozent höher als im Vorjahr. Einige Länder haben ihre Einkäufe aus Moskau erhöht, darunter China, Indien, die Vereinigten Arabischen Emirate und Frankreich, fügte der Bericht hinzu.