Skandal in Kroatien: Politiker sollen minderjährige Serbin zum Sex eingeladen haben

Ein kroatisches Medium gelangte in den Besitz von expliziten Nachrichten zwischen einem Mitglied des Vorstandes der Partei Centar, Luka Baričić, sowie einer der engsten Mitarbeiter des Bürgermeisters von Split Ivica Puljko, und einer gewissen Aleksandra aus Serbien.

Dem Medium zufolge versuchte er Aleksandra zu überreden, ihre minderjährige Schwester zum gemeinsamen Treffen mit dem ehemaligen Stellvertreter Bojan Ivošević mitzunehmen. Das Blatt veröffentlichte die gesamte Korrespondenz mit expliziten Botschaften und Audioaufnahmen, die offenbar die Ergebnisse der Lokalwahlen, die am 26. Juni in dieser Stadt stattfinden, erheblich beeinflussen werden.

Laut dem kroatischen Medium tauschten Baričić und Aleksandra zahlreiche Audio- und Videonachrichten mit empfindlichem Inhalt aus, und dann versuchte er, sie zu überreden, ihre minderjährige Schwester mit Ivošević zusammenzubringen. Er schreibt ihr, wie er mit ihm darüber gesprochen habe, und in einer der Nachrichten sagte er: “Bitte sag deiner Schwester, dass er jetzt bei den Wahlen kandidiert, aber dass er sie unbedingt haben will.”, so das Blatt.

Ivošević soll sich später mit der Minderjährigen in Verbindung gesetzt haben, doch alles endete damit, dass sie nach einer Weile aufhörte, auf seine Nachrichten zu antworten. Er soll ihr einmal geschrieben haben, dass ihre 17 Jahre „kein Problem“ seien, berichtet das Medium.

Das kroatische Blatt schreibt, dass sich Ivošević inzwischen auf Facebook geäußert habe. Nämlich es gäbe keine expliziten Fotos und es fanden Versuche statt, ihn über falsche Profile von Baričić zu erreichen. Er gab ebenso an, dass er den Kontakt beendete und nicht das Mädchen.

FOTO: Screenshot/Facebook

Auch Ivica Puljak und Luka Baričić haben auf den Artikel des kroatischen Blatts reagiert: „Ich habe gerade erfahren, dass Luka Baričić, ein ehemaliger Stadtrat der Partei Centar und Mensch mit Behinderung, Opfer eines widerlichen Internetbetrugs geworden ist, den er morgen der Polizei melden wird. Ein Unbekannter oder mehrere haben nämlich ein gefälschtes Profil auf einer Dating-App erstellt, wo sie sich unserem Stadtrat fälschlich vorstellten, der auf diese Nachrichten mit explizitem Inhalt antwortete, aber mit der Überzeugung, dass er in Kontakt mit einer Person steht, der er vertrauen kann und die eine emotionale Beziehung zu ihm entwickelt hat. Das ist die widerlichste Tat, die ich in der Politik erlebte und es ist mir klar, woher diese stammt. Baričić ist eine Person mit Behinderung, und diese “Menschen”, die das getan haben, nutzten das verletzlichste Thema aus, um politisch zu profitieren, und zwar die Sexualität der behinderten Personen. Solche sophistizierten und organisierten Aktionen werden uns nicht daran hindern, das umzusetzen, was wir in Split geplant haben – Ordnung auf allen Ebenen. Außerdem geben sie uns noch mehr Kraft, die Dunkelsten unter uns zu bekämpfen. Unser Ziel war es nie, sich politisch zu engagieren, um Lebensambitionen zu erfüllen, sondern Menschen aus der kroatischen Politik auf allen Ebenen zu entfernen, für die die Verbindung zur Kriminalität eine normale Sache ist”, sagte Puljak und fügte hinzu, dass er bei der Pressekonferenz die Öffentlichkeit über alle Einzelheiten dieses Falls informieren wird.

FOTO: Screenshot/Facebook

Baričić äußerte sich ebenso auf Facebook und meinte, dass er Opfer eines Betrugs wurde. Hier der Auszug des kroatischen Mediums: „Wegen meiner eigenen Naivität bin ich Opfer eines abscheulichen Internetbetrugs geworden, der durch die politische Situation in Split motiviert ist. Ich werde die Öffentlichkeit auf einer Pressekonferenz über alle Einzelheiten dieses Falls informieren“, schrieb Baričić.