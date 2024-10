Saban Saulic kehrt als Hologramm auf die Bühne zurück!

Ein bewegendes Ereignis fand am Abend in Belgrad statt, als die Sängerin Ilda Saulic ihrem verstorbenen Vater, dem legendären serbischen Musiker Saban Saulic, ein musikalisches Denkmal setzte. Das Konzert zog zahlreiche Besucher in die serbische Hauptstadt und hinterließ tiefe Eindrücke.

Der emotionale Höhepunkt des Abends war zweifellos, als zur Überraschung des Publikums ein Hologramm von Saban Saulic auf der Bühne erschien. Ilda Saulic begann mit der Darbietung des Liedes „Ne placi duso“ und wurde ab der zweiten Strophe von der Stimme ihres Vaters begleitet. Diese Kombination aus Technologie und Musik rührte viele Zuschauer zu Tränen.

Familientreffen

Auch das Wiedersehen mit der Familie des verstorbenen Künstlers war ein besonderer Teil des Abends. Saban Saulic‘ Witwe, Goca, war anwesend und hatte sich für den Anlass besonders herausgeputzt. Sohn, Mihajlo Saulic, und seine Frau Marina kamen auch und verkündeten die erfreuliche Nachricht, dass sie ein weiteres Kind erwarten. Ihre Tochter Manja erblickte erst im vergangenen Jahr das Licht der Welt.

Beim Empfang der Presse vor dem Konzert äußerte Ilda Saulic ihre Freude und Dankbarkeit über das Wiedersehen mit dem Publikum und die Möglichkeit, das Vermächtnis ihres Vaters zu ehren. Der Abend wird sowohl für die Familie Saulic als auch für die zahlreichen Anwesenden als ein gefühlvolles Tribut an einen der größten Musikstars Serbiens in Erinnerung bleiben.

Durch diese bewegenden Momente zeigte sich die starke emotionale Verbindung zur Musik von Saban Saulic und die Bedeutung, die er für seine Familie und Fans hatte.