Sarajevo benennt Straße nach Michael Schumacher

Eine Ehrung für den ehemaligen Formel-1-Star, die nicht von ungefähr kommt. Nach dem Jugoslawienkrieg besuchte Schumacher das Land und versuchte zu helfen.

Das Komitee für öffentliche Anerkennungen der Kantonsversammlung in Sarajevo hat nun beschlossen, eine Straße nach Michael Schumacher zu benennen. Der Grund darin liegt im Jugoslawienkrieg – besser gesagt in der Zeit danach. Schumacher kam im Zuge eines UNESCO-Projektes nach Sarajevo, um Geld für den Neubau eines Krankenhauses zu sammeln. Einige Jahre später kam Schumacher wieder und kümmerte sich um die medizinische Versorgung und Prothesen für Kinder, die während des Krieges ihre Glieder verloren hatten. Ein Grund weshalb die bosnische Bevölkerung den Rennfahrer so sehr ins Herz geschlossen hat.

Schumacher Wandbild in Sarajevo

Zu Schuhmachers 53. Geburtstag ließ die Stadt ein Wandbild des Formel-1-Stars anfertigen. Der Balkan-Künstler Benjamin Cengic fertigte das Gemälde an.

Am 29.Dezember 2013 erlitt Schumacher ein Schädel-Hirn-Trauma bei einem Ski-Unfall. Bis heute ist nicht viel über seinen aktuellen Gesundheitszustand bekannt.