Sarma: Traditionelles Balkan-Gericht wir amerikanisiert (VIDEO)

Entdecken Sie die Geschichte und Herkunft von Sarma, einem traditionellen Gericht, das in der amerikanischen Küche eine neue Identität gefunden hat. Erfahren Sie mehr über die Kontroverse um die Namensgebung und die Anpassung dieses beliebten Gerichts aus dem Balkan.

Sarma, ein traditionelles Gericht aus Griechenland, Serbien und der Türkei, hat in der amerikanischen Küche eine neue Identität gefunden. Dieses beliebte Gericht, das hauptsächlich aus Sauerkraut, Hackfleisch und Reis besteht, wird liebevoll in ein Kohlblatt gewickelt und ist ein fester Bestandteil von Festen und Feierlichkeiten in Serbien.

Die Zubereitung von Sarma variiert je nach Region. In einigen Teilen Serbiens und Griechenlands wird Sarma in Weinblätter gewickelt und die Füllung besteht aus in Zwiebeln gebratenem Reis. Diese Variante wird häufig während der Fastenzeit zubereitet.

Amerikanische Version

Ein kürzlich auf Twitter veröffentlichtes Video zeigt jedoch eine amerikanische Adaption von Sarma, die einige Kontroversen ausgelöst hat. In dieser Version wird das Gericht aus frischem Kohl anstelle von Sauerkraut hergestellt und als „Dumplings“ oder „Knödel“ bezeichnet.

Diese Namensänderung und die Präsentation des Gerichts als etwas Neues hat bei Liebhabern des traditionellen Sarma für Aufsehen gesorgt. Die Anpassung traditioneller Gerichte an verschiedene Kulturen ist ein weltweites Phänomen.

Es ist faszinierend zu beobachten, wie ein Gericht, das tief in der Kultur des Balkans verwurzelt ist, seinen Weg in die amerikanische Küche gefunden hat und dort eine neue Identität angenommen hat.