Sauberkeit, Werte, Menschen – so zeigt sich Österreich BLITZBLANK  

Mit einem exklusiven Fotoshooting im Kunsthaus Graz präsentiert der österreichweit tätige Reinigungsdienstleister BLITZBLANK seine neue Werbekampagne 2026. Unter dem programmatischen Titel „Österreich ist BLITZBLANK“ setzt das Unternehmen ein klares Signal: Qualität, Nachhaltigkeit und regionale Verantwortung sollen nicht nur gelebt, sondern österreichweit sichtbar gemacht werden.

Vor der markanten Architektur des Grazer Kunsthauses entstand eine Bildwelt, die bewusst Tradition und Innovation miteinander verbindet. Gleichzeitig unterstreicht die Wahl der Location den Wirkungsbereich von BLITZBLANK in der Steiermark und positioniert das Unternehmen auch dort klar im öffentlichen Raum.

Im Zentrum der Kampagne stehen nicht nur die vielfältigen Dienstleistungen, sondern vor allem die Menschen dahinter. Jene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die täglich mit höchstem Qualitätsanspruch für Sauberkeit, Werterhalt und Vertrauen sorgen, rücken bewusst in den Fokus.



Mario Reichel GF BLITZBLANK mit seinem Kreativ Team: v.r.n.l Aline Basel und Ines Pelz.

Fotos: BlitzBlank

BLITZBLANK steht seit Jahrzehnten für nachhaltiges Handeln, regionale Wertschöpfung und höchste Qualitätsstandards. Sämtliche Aufträge werden lokal und regional abgewickelt, zertifizierte Prozesse sowie laufende Qualitätskontrollen sind gelebte Praxis. Genau diese Haltung spiegelt sich auch in der neuen Kampagne wider.

Die Begeisterung innerhalb des Unternehmens war bereits beim Shooting deutlich spürbar. Ein Mitarbeiter bringt es auf den Punkt:

„Es macht mich unglaublich stolz, Teil von Blitzblank zu sein. Diese Kampagne zeigt, was und wo wir jeden Tag unsere schwere Arbeit leisten – oft im Hintergrund, aber immer mit Herz, Verantwortung und viel Einsatz. Zu sehen, dass unsere Arbeit so wertgeschätzt und sichtbar gemacht wird, ist etwas ganz Besonderes.“



Die begeisterten BLITZBLANK Mitarbeiterinnen Galina Ermenchova und Tamara Pavlović.

Auch Mario Reichel zeigt sich überzeugt von der neuen Kampagne und ihrer modernen Umsetzung:

„Österreich ist BLITZBLANK‘ bringt auf den Punkt, wofür wir stehen: Als traditionsreiches Familienunternehmen waren wir stets einen Schritt voraus – mit Innovationsgeist, nachhaltigen Prozessen und zeitgemäßer Kommunikation. Der Mut, neue Wege zu gehen, prägt uns seit jeher. Umso wichtiger war es mir, dass die neue Kampagne unseren österreichweiten Wirkungsbereich klar sichtbar macht. Sie zeigt, dass unsere Leistungen flächendeckend verfügbar sind und sich unsere Kundinnen und Kunden in ganz Österreich auf BLITZBLANK verlassen können.“

Ein besonderes Merkmal der Kampagne sind die mit künstlicher Intelligenz entwickelten Sujets. Sie verleihen der visuellen Umsetzung eine außergewöhnliche Kraft und positionieren BLITZBLANK klar als Innovationsführer der Branche – ohne dabei die eigenen Wurzeln aus den Augen zu verlieren.



Ahmad Ahmad Reinigungsmitarbeiter BLITZBLANK Stmk Öffentliche Verkehrsbetrieb Graz.

Auch Aline Basel von BASEL CONSULTING blickt mit großer Vorfreude auf das Kampagnenjahr 2026:

„Mein Kunde BLITZBLANK und ich freuen uns sehr darauf, gemeinsam mit all unseren Medienpartnern die neue Kampagne im Jahr 2026 erfolgreich zu präsentieren. Dass wir heute das einzige Unternehmen in der österreichischen Reinigungsbranche sind, das mit KI-generierten Sujets in dieser frischen und zeitgemäßen Form kommuniziert, macht mich besonders stolz.“

Mit „Österreich ist BLITZBLANK“ setzt das 91-jährige Familienunternehmen ein starkes Statement: für Sauberkeit auf höchstem Niveau, für nachhaltiges Wirtschaften, für regionale Verantwortung – und für den Mut, Tradition und Zukunft in einer klaren, modernen Bildsprache zu vereinen.

