Forscher stellen Berechnungen infrage: Meeresspiegel womöglich deutlich höher

Der Meeresspiegel steigt – doch er könnte schon heute weit höher sein als gedacht. Eine neue Studie erschüttert jahrelange Grundannahmen.

An zahlreichen Küsten weltweit könnte der tatsächliche Meeresspiegel deutlich höher liegen, als bisherige Berechnungen vermuten ließen. Wie Forscher der Universität Wageningen in einer aktuellen Studie zeigen, haben frühere Modelle die realen Werte in vielen Regionen unterschätzt – im globalen Durchschnitt um bis zu 30 Zentimeter. In Südostasien und im pazifischen Raum könnten die Abweichungen sogar im Bereich mehrerer Meter liegen.

Das Team um Katharina Seeger und Philip Minderhoud wertete für die in der Fachzeitschrift Nature veröffentlichte Studie knapp 400 wissenschaftliche Studien aus und stellte dabei fest, dass rund 90 Prozent davon auf Modellen basieren, die den Meeresspiegel ausschließlich anhand von Schwerkraft und Erdrotation berechnen. Dabei bleiben nach Einschätzung der Forschenden wesentliche Einflussfaktoren unberücksichtigt. „Auch Wind, Meeresströmungen, Wassertemperatur und Salzgehalt beeinflussen den Meeresspiegel“, erklärt Minderhoud.

Fehlerhafte Messmodelle

Hinzu kommt ein grundlegendes Problem bei der Datenerhebung: Viele Satellitenmessungen setzen die sogenannte Nulllinie als Referenzwert für den Meeresspiegel an – eine Annahme, die zu erheblichen Messfehlern führen kann. In Extremfällen weichen ältere Modelle dabei lokal um bis zu sieben Meter nach unten ab.

An den bestehenden Prognosen zum künftigen Anstieg des Meeresspiegels ändert die Studie jedoch nichts. Der Weltklimarat IPCC hält an seiner Einschätzung fest, wonach der globale Meeresspiegel zuletzt um vier Millimeter pro Jahr gestiegen ist. Die neuen Erkenntnisse werfen vielmehr die Frage auf, wie verlässlich die bisherigen Annahmen über die gegenwärtige absolute Höhe des Meeresspiegels tatsächlich sind.

Millionen Betroffene mehr

Den neuen Berechnungen zufolge könnten weltweit bis zu 132 Millionen Menschen von einem Meeresspiegelanstieg um einen Meter betroffen sein – rund 70 Millionen mehr als bislang angenommen. Besonders ausgeprägt sind die Unterschiede in Südostasien und im Indopazifik, wo präzise lokale Messdaten häufig fehlen und Satellitendaten die wichtigste Informationsquelle darstellen.

Gerade kleinere Inselstaaten verfügen oft nicht über die technischen und personellen Kapazitäten, die für hochgenaue Vermessungen erforderlich wären.

„Staaten wie die Malediven verfügen schlicht nicht über ausreichend Personal und technische Möglichkeiten für solche Messungen“, erklärt Gabriel David von der Technischen Universität Braunschweig.