Auf einmal überall: Was hinter dem Badel-Boom in Österreich steckt

Das Unternehmen Badel 1862 verzeichnet weiterhin ein stabiles Wachstum auf dem österreichischen Markt, der bereits seit Jahren zu den wichtigsten Exportmärkten des Unternehmens zählt. Im vergangenen Jahr wurden bedeutende Fortschritte in der Distribution und im Vertrieb erzielt, wodurch die Bekanntheit der Marken bei den Konsumenten in Österreich weiter gestärkt werden konnte.

Ein besonderer Erfolg wurde durch die Erweiterung der Verfügbarkeit von Badel Pelinkovac erreicht, der heute an nahezu 3.000 Verkaufsstellen innerhalb der Handelsketten Billa und Billa Plus erhältlich ist. Damit wurde die Position dieses Produkts zusätzlich gefestigt, das bereits im vierten Jahr in Folge das am schnellsten wachsende Produkt in der Kategorie der Kräuterliköre ist.

Die langjährige Zusammenarbeit mit der REWE Group, die seit mehr als zwei Jahrzehnten besteht, stellt eine der zentralen Säulen dieser Ergebnisse dar. Aktuell sind auf dem österreichischen Markt insgesamt 14 Produkte aus dem Portfolio von Badel erhältlich.

„Wir sind äußerst zufrieden mit dem Listing von Badel Pelinkovac an nahezu 3.000 Kassen von Billa und Billa Plus, wodurch wir seine Position auf dem österreichischen Markt weiter stärken werden, wo er bereits im vierten Jahr in Folge der am schnellsten wachsende Kräuterlikör ist. Das ist zugleich die Krönung unserer hervorragenden Zusammenarbeit mit der REWE Group, die seit mehr als 20 Jahren besteht und im Rahmen derer derzeit 14 unserer Produkte gelistet sind. Der österreichische Markt zählt für uns zu den strategisch wichtigsten Exportmärkten. Viele Menschen in Österreich kennen unsere Marken bereits gut, da sie aus der Adria-Region stammen oder als Touristen regelmäßig Kroatien besuchen“, betont Ivana Barišić, Exportdirektorin des Unternehmens, und ergänzt, dass Badel nicht plant, bei den bisherigen Ergebnissen stehen zu bleiben.

„Für eine so gute Marktposition, wie wir sie heute bereits in Österreich haben, reicht das allein jedoch nicht aus. Deshalb arbeiten wir kontinuierlich daran, unsere Marken weiter zu stärken und investieren gezielt in lokale Kampagnen, Promotions und Partnerschaften. Diese konsequente Arbeit führt zu einem jährlichen Umsatzwachstum von rund 20 Prozent, und diesen Trend möchten wir auch in den kommenden Jahren fortsetzen.“

Die kontinuierlichen Investitionen in Promotion, Partnerschaften und Markenentwicklung zeigen bereits konkrete Ergebnisse. Das Unternehmen plant daher, auch künftig an der erfolgreichen Strategie festzuhalten und seine Position auf dem österreichischen Markt und darüber hinaus weiter auszubauen.



