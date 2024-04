Schlank-Schluck: Mit diesen zwei Zutaten purzeln die Kilos

Vom Star-Lifestyle zu einem einfachen Hausmittel – die Jagd nach der idealen Figur hat eine neue, überraschende Wendung genommen. Ein Esslöffel Apfelessig, verdünnt in einem Glas Wasser, wird als das neueste Wundermittel in Sachen Gewichtsverlust gepriesen. Aber halten diese Versprechen einer genaueren Prüfung stand? Forscher der Holy Spirit University Kaslik liefern mit ihrer Studie spannende Einblicke in die Effekte von Apfelessig auf den Organismus.

In der Studie, veröffentlicht im renommierten „BMJ Nutrition, Prevention & Health“, wurden 120 übergewichtige Personen untersucht. Diese nahmen über zwölf Wochen hinweg täglich 5, 10 oder 15 Milliliter Apfelessig zu sich, während eine Kontrollgruppe ein Placebo erhielt. Die Teilnehmer, die regelmäßig Essig einnahmen, verzeichneten erstaunliche Resultate: ein durchschnittlicher Gewichtsverlust von sechs bis acht Kilogramm.

Einfachheit trifft Effizienz

Das Rezept für den Schlank-Schluck ist ebenso simpel wie kostengünstig – ein Esslöffel Apfelessig in rund 250 Milliliter Wasser. Empfohlen wird der Konsum morgens auf nüchternen Magen. Im Vergleich zu teuren Diätprodukten, wie der Abnehmspritze Ozempic, die mit rund 400 Euro pro Monat zu Buche schlägt und lediglich ein Kilogramm Gewichtsverlust im Monat verspricht, scheint Apfelessig eine effektivere und vor allem kostensparende Alternative zu sein.

Die Wissenschaft hinter dem Schluck

Die Biochemikerin Jessie Inchauspe (32), die kürzlich in Bild zu Wort kam, betont die blutzuckersenkende Wirkung von Essig. Nicht nur die schlanke Linie, auch das jugendliche Aussehen und ein verringertes Verlangen nach süßen oder fettigen Snacks könnten demnach eine positive Nebenwirkung des Essigkonsums sein. Dies wird auch durch die libanesische Studie bestätigt, in der sich signifikante Verbesserungen der Blutzucker-, Blutfett- und Cholesterinwerte zeigten.

Weitere gesundheitliche Vorteile

Abseits der Gewichtsreduktion könnte Apfelessig noch weitere Wohltaten für den Körper bereithalten. Dazu zählt die Anregung der Speichel-, Magensäure- und Verdauungssaftproduktion – ein Segen für jene mit Magensäuremangel. Zudem kann das Gurgeln mit verdünntem Apfelessig entzündungshemmend im Rachenraum wirken, dank seiner antibakteriellen Eigenschaften.

Verträglichkeit und Nebenwirkungen im Fokus

Anders als die Schlankheitskur mit Ozempic, die gelegentlich mit Nebenwirkungen wie Übelkeit, Durchfall und Erbrechen verbunden sein kann, berichtete die Studie von keinen signifikanten negativen Nebenwirkungen durch die Einnahme von Apfelessig. Die Forscher sehen darin ein weiteres Indiz für das Potenzial des natürlichen Schlankmachers.

Abschließend betrachtet, könnte der Schlank-Schluck mehr sein als nur ein Trend. Die publizierte Studie untermauert die Hoffnung vieler, dass eine einfache und günstige Maßnahme zu einem gesünderen und leichteren Leben verhelfen könnte. Ob als Teil einer ausgewogenen Ernährung oder Ergänzung zu einem aktiven Lebensstil – der Apfelessig hat sich seinen Platz in der Debatte um Gewichtsverlust redlich verdient.