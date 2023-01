Schlechte Nachrichten für RaucherInnen – Anstieg der Zigarettenpreise

Zigaretten waren schon vor der Preiserhöhung ein teures Gut. Das 5,50-Euro-Paket könnte 2023 wieder der Vergangenheit angehören.

Nach Angaben des Tabakherstellers JTI (Austria Tabak) kauften die Österreicher im vergangenen Jahr rund 11,7 Milliarden Zigaretten in ihrer heimischen Trafik. Aktuell kostet das Paket im Schnitt 5,50 Euro, wobei sich der Preis trotz der Mega-Preiserhöhungen kaum verändert hat.

Warum? Im Jahr 2022 hatten die Zigarettenhersteller noch große Mengen an Zigaretten auf Lager, aber diese wurden geleert, sodass sie Zigaretten zu viel höheren Preisen kaufen müssen. Das bedeutet, dass Zigaretten im Jahr 2023 teurer werden.

Energie, Papier, Tabak, aber auch Transporte – all das ist im vergangenen Jahr teurer geworden. Einige Kostensprünge (z. B. für Rohstoffe) sind noch nicht spürbar, aber das wird bald enden.

Die Inflation wird in diesem Jahr verzögert auftreten, was sich stark auf die Zigarettenpreise auswirken wird. In den letzten Jahren hat sich der Zigarettenmarkt um Alternativen wie Nikotinbeutel oder Liquids erweitert.

Trends für 2022/2023 sind Tabakerhitzer – hier hat sich der Anteil auf 5 Prozent mehr als verdoppelt.

Allerdings wird nun erwartet, dass die Preise für Tabakprodukte steigen werden. Wie viel ist noch nicht klar, aber in den folgenden Wochen soll es bekannt gegeben werden.