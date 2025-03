Schock-Ausstellung: Künstler will Ferkel verhungern lassen

In Dänemark sorgte der Künstler Marco Evaristti mit seiner geplanten Ausstellung in Kopenhagen für Empörung. Die kontroverse Schau, sah vor, dass drei kleine Ferkel verhungern und verdursten, während Besucher die Möglichkeit gehabt hätten, ihnen beim Sterben zuzusehen oder sie selbst zu töten. Doch bevor die Ausstellung beginnen konnte, wurden die Tiere von unbekannten Personen befreit.

Evaristti verteidigte sein Vorhaben mit der Aussage, dass die Ferkel ohnehin gestorben wären, da sie schwach gewesen seien. Er betonte, dass sie in ihrem Käfig mehr Platz gehabt hätten als in einem herkömmlichen Schweinestall und verwies darauf, dass täglich 20.000 Schweine sterben. Ziel der Ausstellung mit dem Titel „And Now You Care?“ war es, auf das Leid der Tiere in der Fleischindustrie aufmerksam zu machen.

Langsamer Tod

Am ersten Ausstellungstag erhielten die Ferkel noch Nahrung und Wasser, doch danach war ein langsamer Tod vorgesehen – es sei denn, ein Besucher hätte ein Bolzenschussgerät benutzt. Dazu kam es jedoch nicht, da die Ferkel gestohlen wurden. Wer hinter dem Diebstahl steckt, ist unklar, und ob Tierschützer involviert sind, bleibt ebenfalls offen.

Die Reaktionen auf das Projekt waren heftig, und Evaristti erhielt Morddrohungen. Unbekannte drohten sogar, seinen 25-jährigen Sohn zu töten, sollten die Ferkel tatsächlich sterben. Nach dem Verschwinden der Tiere erklärte Evaristti die Ausstellung für beendet.