Diese Urlaubsdestinationen bringen euch die meisten Sonnenstunden

Städte wie Faro, Stockholm und Helsinki bieten besonders viele Sonnenstunden und fördern das persönliche Wohlbefinden. Diese Reiseziele sind ideal, um sowohl Sonne zu tanken als auch die Gesundheit durch eine gute Luftqualität und ausgewogene Ernährung zu unterstützen.

Das persönliche Wohlbefinden gewinnt in der Reisebranche immer mehr an Bedeutung. Immer mehr Reisende suchen nach Urlaubszielen, die nicht nur Erholung bieten, sondern auch ihre Gesundheit fördern. Für all jene, die neben Sonne und Entspannung auch auf ihre Vitaminversorgung achten wollen, gibt es bestimmte Reiseziele, die besonders vorteilhaft sind. Diese Städte bieten nicht nur eine hohe Anzahl an Sonnenstunden, sondern auch eine gesunde Umgebung, die das Wohlbefinden steigert.

Vitamin-Urlaub

Laut einer Studie des Ferienhaus-Portals Holidu gehören Faro in Portugal und Stockholm in Schweden zu den besten Zielen für einen sogenannten „Vitamin-Urlaub“. Faro punktet besonders mit seiner niedrigen Luftverschmutzung und den vielen Sonnenstunden. Die portugiesische Stadt versorgt Besucher mit reichlich Vitamin D, dank des milden Klimas und der Sonne. Stockholm, bekannt für seine glücklichen Bewohner, sorgt mit einer hohen Serotoninkonzentration für gute Laune und bietet zudem eine gesunde Luftqualität. Auch wenn die Stadt im Hinblick auf Sonnenstunden weniger glänzt, sind die Sommermonate ideal, um das Sonnenvitamin aufzuladen.

FOTO: Holidu

Serotoninspiegel

Helsinki, die finnische Hauptstadt, nimmt den dritten Platz ein. Die Stadt ist das perfekte Reiseziel für alle, die ihren Serotoninspiegel steigern möchten. Finnland wird als das glücklichste Land der Welt bezeichnet, und Helsinki trägt zu diesem Glück bei. Obwohl die Sonnenstunden hier aufgrund des nördlichen Klimas begrenzt sind, bietet die Stadt in den Sommermonaten dennoch viel Sonne. Für Vitamin B12 und gesunde Ernährung sorgt die finnische Ernährung, die einen hohen Anteil an Fleisch und Fisch umfasst.

Sonnenstunden und mediterrane Ernährung

Auch andere europäische Städte wie Madrid, Lissabon oder Sevilla bieten ideale Voraussetzungen für einen gesunden Urlaub. Diese Städte punkten mit einer Vielzahl an Sonnenstunden und einer mediterranen Ernährung, die reich an Vitaminen und Nährstoffen ist. Wer also nicht nur Sonne tanken, sondern auch etwas für die Gesundheit tun möchte, findet in diesen Reisezielen eine ideale Kombination aus Erholung und Wellness.

#Die Studie analysierte Städte nach verschiedenen Gesundheitsfaktoren wie Vitamin D, Serotonin, Vitamin C, Vitamin B12 und Luftqualität, was sie zu den besten Reisezielen für einen Gesundheitsurlaub macht. Wenn Sonne und Wohlbefinden für euch eine Rolle spielen, sollten diese Städte auf jeden Fall auf eurer Liste stehen.