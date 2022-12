Schockierend: Diese Estrada-Paare trennten sich noch in diesem Jahr!

Das turbulente Jahr 2022 neigt sich dem Ende zu: für bestimmte Popkünstler:innen war es nicht sehr günstig, da viele ihre langjährigen Beziehungen beendeten. Diese Paare schockierten mit ihrer Trennung die Öffentlichkeit:

Rada Manojlovic und Haris Berkovic

Im Laufe des Jahres wurde oft über ihre Konflikte geschrieben, ein naher Bekannter erzählte den Medien sogar von einem ihrer Streitigkeiten im Haus der Sängerin. Im Oktober gab Rada nach zahlreichen Spekulationen auf ihrem Instagram-Account bekannt, dass sie sich von Berkovic getrennt habe, und bestätigte somit die Gerüchte. Sogar Radas Bruder Nenad Manojlovic sprach über die Trennung zwischen Rada und Haris und verriet, dass er selbst nicht sicher war, ob es sich um eine Beziehung oder einen Marketingtrick handelte, wie mehrfach spekuliert wurde. Nicht lange danach tauchten in den Medien Informationen auf, dass sie sich versöhnt hätten und dass sie nicht ohne einander leben könnten.

„Rada und Haris haben sich versöhnt. Alle freuen sich für sie, denn sie lieben sich wirklich und können nicht ohne einander leben. Die Liebe hat gewonnen, und jetzt erwarten alle diese berühmte Hochzeit, alles ist in Ordnung”, verriet die Quelle.

Aleksandra Mladenovic und Isak Sabanovic

Isak Sabanovic ging nach seiner Teilnahme bei „Zvezde Granda“, mit der er berühmt wurde, eine Beziehung mit der Sängerin Aleksandra Mladenovic. Im Mai diesen Jahres kamen Aleksandra und Isak gemeinsam zu einem Auftritt bei der „Zadruga“, um die Kolleg:innen auf einer Party zu unterhalten, und kurz darauf gab Mladenovic zu, dass sie ein Paar sind. Doch nach nur drei Monaten Beziehung verließ die Sängerin Sabanovic.

„Ich bin Single, wir haben nicht zueinander gepasst. Da gibts nichts Besonderes zu sagen. Wir kommen aus zwei verschiedenen Welten, wir haben eine andere Lebenseinstellung, wir haben entschieden, dass es das Beste ist, dem ein Ende zu setzen. Alles passt, aber das Wichtigste ist die für mich das Verhalten zuhause. Es gibt aber kein Problem, wir sind uns einig und so bleibt es. Ich will nicht über einzelne Situationen reden, ich bin einfach frei. Ich leide nicht, warum sollte ich leiden, wir haben nicht zueinander gefunden. Ich hätte die Beziehung nicht öffentlich gemacht, wenn wir nicht erwischt worden wären, aber es war schön, ich wünsche ihm viel Glück. Es hat fast vier Monate gedauert, und es war kein Marketingtrick. Wir werden Freunde und Kollegen bleiben, vielleicht werden wir gemeinsam auftreten, aber wir verstehen uns einfach nicht, es ist besser wenn jeder seinen eigenen Weg geht”, betonte Mladenovic.

Darko Lazic und Barbara Bobak

Diese beiden jungen Musiker gingen im vergangenen Jahr eine Liebesbeziehung ein, aber Turbulenzen noch in diesem Jahr führten dazu, dass sie sich trennten. Im April diesen Jahres wurde Lazic wegen fahrlässigen Fahrstil eines Kraftfahrzeugs, d. h. eines Autos, festgenommen, dass das Fass zum Überlaufen brachte.

Nach der Trennung von der Sängerin ging Darko erneut eine Beziehung mit Katarina ein, mit der er, wie geschrieben und spekuliert wird, in Novi Sad eine Blitzhochzeit veranstaltete.

„Ich habe vor der Trennung professionelle Hilfe gesucht, wenn ich ehrlich bin (lacht). Wegen all dem hat sich mein Leben plötzlich komplett verändert. Ich bin jemand, der ein sehr ‘optimales’ Leben geführt hat, und wenn einem so etwas zustößt, so ein Boom, wenn sich für einen alles umdreht… Um das alles zu bewältigen und sich nicht zu verlieren, muss man. Ich meine, du musst nicht, aber ich musste”, gab Barbara in der Show “AmiG Show” zu.