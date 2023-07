Schockierende Entdeckung: Oktopus im Hals eines Mannes gefunden!

In einer zweifelhaften medizinischen Überraschung haben Ärzte eine Oktopus – in der Speiseröhre eines Mannes aus Singapur entdeckt, was seine Halsbeschwerden ausgelöst hat.

Ein 55 Jahre alter Man wurde ins Tan Tock Seng Spital in Singapur eingeliefert, nachdem er ein Menü verzehrt hatte, das Meeresfrüchte Lebewesen beinhaltete. Der anonyme Patient schilderte den Medizinern, er habe unmittelbar nach der Nahrungsaufnahme mit dem Erbrechen begonnen.

Eine Computertomographie-Untersuchung, durchgeführt von den Medizinern, brachte eine extrem dichte Masse in der Speiseröhre des Mannes zum Vorschein. Eine anschließende GI-Inspektion enthüllte den Oktopus mit seinen Tentakeln, der sich 5cm von der Grenze zwischen Speiseröhre und Magen entfernt befand, in einer Szene, die an den Film ,,Alien“ von Ridley Scott erinnerte.

Anfängliche Versuche, den Eindringling zu schieben oder zu entfernen, scheiterten, woraufhin die Ärzte mit einem Endoskop den Oktopus umgingen und in den Magen vordrangen, um dann eine Retroflexion durchzuführen. Daraufhin packten sie das Haupt des Geschöpfs mit einer Zange und entfernten es aus dem Körper des Patienten, berichtet die New York Post.

Zum Glück hat sich der Patient nach dem chirurgischen Eingriff gut erholt und durfte nach zwei Tagen das Krankenhaus verlassen.

Die Ärzte der Einrichtung erklärten, dass Lebensmittelblockaden zu den gängigsten Herausforderungen im Krankenhaus zählen, wobei in 80% bis 90% der Situationen die Objekte spontan weitergeben. Währenddessen ist eine endoskopische Intervention in 10 bis 20 Prozent der Fälle notwendig, und 1 Prozent erfordert einen chirurgischen Eingriff.