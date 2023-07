Restaurant in Wien zum legendärsten Lokal der Welt gekürt

Ein renommiertes Lokal in Wien hat den Titel des weltweit außergewöhnlichsten Gourmet-Mekkas errungen und wurde von „Taste Atlas“ aufgrund von Kundenbewertungen auf den ersten Platz gesetzt.

Das renommierte Wiener Lokal „Figlmüller“ hat den Titel des weltweit außergewöhnlichsten Gourmet-Mekkas für sich beansprucht. Die anerkannte Food-Website „Taste Atlas“ hat nach gründlicher Prüfung von Tausenden von Kundenbewertungen eine Auswahl der 150 denkwürdigsten gastronomischen Einrichtungen der Welt erstellt. Im Rampenlicht steht dabei die wirklich ikonische Wiener Gaststätte „Figlmüller“ in der Bäckerstraße, die sich den Spektakulären ersten Platz sicherte.

Heilige Stätte der Schnitzel

Im Figlmüller bereiten sich Reisende oftmals auf eine 40-minütige Wartezeit vor, um in den Genuss des renommierten Schnitzels zu kommen. Die Lokalität zieht nicht nur prominente Gäste und Geschäftsleute an, die sich an der traditionellen Küche erfreuen, sondern ist auch der Treffpunkt für Stammtischrunden. Die gigantischen, traditionellen Schnitzel, besondere Merkmal durch ihre luftige Panade, sind unabhängig von der Jahreszeit ein beliebtes Essen, egal ob Mittags- oder Abendessen.

Wien als Sieger

Die Lebensqualität in Wien ist ein weiterer Sieger. Die Auszeichnung des „Taste Atlas“ ist nicht das einzige Ansehen, das Wien kürzlich erwerben konnte. Die Stadt wurde dieses Jahr sowohl vom renommierten Wirtschaftsmagazin Economist als auch von Monocle, einer britischen Publikation, zur lebenswertesten Stadt der Welt ernannt. Mit einem hohen Sicherheitsstandard, erstklassigen öffentlichen Einrichtungen und einem umfangreichen kulturellen Angebot kann Wien punkten.