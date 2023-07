Unfassbar: 100 Euro für eine Currywurst

Auf der globalen kulinarischen Landkarte ist Deutschland bekannt für seine vielfältige Auswahl an Würsten. Von der Bratwurst über die Bockwurst und Weisswurst bis hin zur landesweit gefeierten Currywurst, finden sowohl Einheimische als auch Touristen an diesen Leckereien Gefallen.

Besonders in der Hauptstadt Berlin genießt die Currywurst einen Stellenwert, der dem des emblematischen Fernsehturms kaum nachsteht. Kein Besucher der Metropole würde seine Reise ohne eine Kostprobe der berühmten Wurst als komplett betrachten. Die Nachforschungen der deutschen Webseite berliner-kurier.de führen uns in das exklusive Hotel Adlon Kempinski in der Nähe des Brandenburger Tors. Dort können internationale Gäste eine Currywurst für 23 Euro oder einen Kebab für stolze 29 Euro genießen.

Doch der Titel der teuersten Currywurst gebührt nicht Berlin, sondern Nürnberg. Wie das Portal T-Online berichtet, kann man in der Currywurst Bar am Hauptplatz in Nürnberg eine Currywurst für beinahe 100 Euro erstehen. Um exakt zu sein, so T-Online, beträgt der Preis 99,90 Euro. Die eigentliche Currywurst ist jedoch wesentlich günstiger. Das, was den Preis in die Höhe treibt, ist das fast absurde Ensemble an Zutaten, die zusammen mit der Wurst serviert werden.

Was hat das mit der Currywurst zu tun?

Das Luxus-Currywurst-Gericht wird mit Kaviar und Austern aufgetischt. Auf dem Menü findet man Kaviarsauce, vier Austern und Pommes Frites mit Trüffeln. Eine Flasche Champagner rundet das Gericht ab und lässt den hohen Preis beinahe gerechtfertigt erscheinen. Die Journalisten von T-Online geben jedoch zu bedenken: „Aber hat diese Speisekarte wirklich etwas mit Currywurst zu tun?“

Die Antwort hierauf gaben die Restaurantleiter: Die Wurst ist stets frisch und das Fleisch stammt von der angesehenen Metzgerei Freyberger aus Nürnberg. Die gehobene Version des Gerichts muss im Voraus bestellt werden. Wer es etwas weniger extravagant mag, kann sich allerdings beruhigt zurücklehnen. Das Restaurant serviert ebenfalls eine günstigere Version der berühmten Wurst – eine einfache Currywurst für 5,90 Euro oder für 8,80 Euro in Kombination mit Pommes Frites.

Man muss wissen, dass die traditionelle Currywurst aus Schweinefleisch besteht. Sie wird in Stücke geschnitten, mit Ketchup belegt und meist zusammen mit Kartoffeln oder Brot serviert. Den letzten Schliff verleiht das Bestreuen mit Currypulver.