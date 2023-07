Katie Piper: Triumph über Tragödie

Mit einer unbeugsamen Tapferkeit, die in ihrer erschütternden Autobiografie „Die Schöne“ zum Ausdruck kommt, erzählt Katie Piper, das ehemalige Model, ihre ergreifende Geschichte. Vor vierzehn Jahren kämpfte sie sich aus einem düsteren Abgrund zurück ins Leben, nachdem sie von ihrem damaligen Partner entstellt wurde, was sie beinahe das Leben kostete und zu einer Erblindung auf einem Auge führte.

Es war im März 2008, als ihr Ex-Freund Daniel Lynch aus Eifersucht beschloss, ihr Gesicht mit Säure zu attackieren. „Ich hörte einen schrecklichen Schrei, wie das Schlachten eines Tieres. Was verursachte diesen Krach? Und dann erkannte ich, dass ich es selbst war“ – das sind Katie Pipers lebhafte Worte aus ihrem bewegenden Buch.

Doch was genau geschah? Aus Eifersucht hatte Lynch ein Profi engagiert, um Katie mit Schwefelsäure zu attackieren. Diese entsetzliche Attacke resultierte in schweren Verbrennungen in ihrem Gesicht, Knochenschäden, sie verlor das Sehvermögen auf einem Auge und ihre Hand wurde ebenfalls verletzt. Doch, das war nicht das Ende ihrer Leiden. Lynch hatte sie bereits vor dem feigen Säureangriff missbraucht und misshandelt – die Säure war nur der grauenvolle Abschluss seiner Rache.

Der Täter ging an Katie vorbei auf der Straße und überschüttete sie kaltblütig mit der Säure. In ihrem Schmerz fand Katie den Weg in ein nahegelegenes Café, wo die geschockten Besucher ihr zur Hilfe eilten. Ihre Verletzungen waren entsetzlich. Katie Piper offenbart, dass sie selbst nicht begreift, wie sie die Stärke aufbrachte, am Leben zu bleiben.

Sie hat lange Zeit zurückgezogen gelebt, doch dann entschied sie, ihr Schicksal in die eigenen Hände zu nehmen und, in ihren eigenen Worten, ihre schreckliche Tragödie zum eigenen Vorteil zu nutzen. Seit den Vorfällen hat sie ungefähr 400 Operationen durchgestanden, einschließlich einer kürzlichen Hauttransplantation am rechten Augenlid, die zum Glück erfolgreich war. Katie hat dagegen bewiesen, dass sie eine wahre Kämpferin ist und ihr Leben erst jetzt beginnt.

Fast zwei Jahre nach dem entsetzlichen Vorfall erkannte sie zum ersten Mal, dass sie sich erheben und ihre Geschichte teilen musste. Nachdem sie sich vor Menschen versteckt und vor Männern gefürchtet hatte, kam sie zur Erkenntnis, dass sie die Kontrolle wiedererlangen musste. Eine ihrer Maßnahmen war, öffentlich über ihre Erfahrungen zu sprechen und so anderen Frauen zu helfen, die Gewalt überlebt haben.

Katie Piper Foundation

„Ich erinnere mich an eine Zeit, als ich niemanden sehen wollte und auch nicht wollte, dass mich jemand sieht. Ich erinnere mich, wie sehr ich die Menschen, vor allem Männer, erschreckt habe. Ich hatte Angst vor der ganzen Welt. Ich erinnere mich, dass es damals unmöglich war, über dieses Trauma zu sprechen“, verriet sie einst. Es war eine große Erleichterung, als die Polizei den Täter kurz nach dem Vorfall ermitteln konnte und er schließlich zu lebenslanger Haft verurteilt wurde.

Sie gründete die „Katie Piper Foundation“, eine Wohltätigkeitsorganisation mit dem Ziel, Menschen mit Brandnarben zu ermutigen und bekam für ihre Wohltätigkeitsarbeit zahlreiche Auszeichnungen und Anerkennungen. Eine dieser Auszeichnungen war „Frau des Jahres“. Heute ist Katie als Influencerin, Radiomoderatorin und Fernsehpersönlichkeit tätig und nutzt ihre Plattformen, um all jenen zu helfen, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben. Durch ihre positive Einstellung hat sie die Herzen von Menschen auf der ganzen Welt berührt. Sie hat drei Bücher über ihre tragischen Erfahrungen geschrieben.

Auch in puncto Liebe hat Katie neues Glück gefunden. Trotz ihres Misstrauens gegenüber Männern schaffte es Richard James Sutton, sie davon zu überzeugen, dass er es ernst meinte und das Paar heiratete heimlich im Dezember 2017. Sie haben mittlerweile zwei Töchter, Belle Elizabeth und Penelope Diana. Katie plant, ihnen ihre Geschichte zu erzählen, sobald sie alt genug sind.