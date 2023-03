Auge klebte: „Ich habe 60 Prozent meiner Sehkraft verloren!“

Nemanja Vojnovic (30) ging in seiner Teenagerzeit wie alle jungen Menschen gerne auf Partys, um sich zu amüsieren, ohne groß über die Folgen eines turbulenten Lebens nachzudenken. Doch einen Fehler hat er mit Gesundheit bezahlt. Aufgrund eines schlecht beratenen Eingriffs blieb er auf einem Auge zu 60 Prozent blind. Er teilt seine Lebensgeschichte nun mit anderen, damit sie seinen Fehler nicht wiederholen und durch die Hölle namens Syphilis gehen.

„Meine Lebensgeschichte hat einige seltsame Wendungen. Es ist alles Mögliche passiert, aber 2015 war entscheidend für mich, weil ich gesund sein wollte und eine Diät gemacht habe, außerdem bin ich fünf bis zehn Kilometer gelaufen. All das war eigentlich der Auslöser für mich, die eigentliche Diagnose zu entdecken, die meinen Körper quälte – Syphilis. Mit der Tatsache, dass ich damals eine Neurosyphilis hatte, deren Hauptauslöser gesundheitliche Beeinträchtigungen waren, weil ich täglich etwa 1.000 Kalorien zu mir nahm und trainierte. Ich habe meinen Körper erschöpft und das war entscheidend, sowohl für die Syphilis als auch für die bleibenden Folgen“, begann Vojnovic seine Geschichte für Telegraf.rs.

Deshalb erinnert er sich an 2015 als ein schicksalhaftes Jahr in seinem Leben, aber auch an eine ungeschützte sexuelle Beziehung, von der er sicher ist, dass sie Syphilis verursacht hat.

„Ich war auf einer Party und hatte ungeschützten Sex. Damals war ich ungefähr 23 Jahre alt, ich war jung, voller Energie… Ich habe ein bisschen mehr getrunken, und wenn man trinkt, gibt man sich der Situation hin. Obwohl ich betrunken war, erinnere ich mich, was passiert ist und in welcher Reihenfolge. Da habe ich mir Syphilis zugezogen, ein echtes Schulbeispiel. Von der Eintrittswunde bis zum Körperausschlag. Ich möchte sagen, dass manchmal sogar Ärzte blind bleiben, weil sie keine Erfahrung haben oder dafür nicht ausreichend ausgebildet sind. Lange Zeit galt es als eine Krankheit, die weit von uns entfernt ist, also sagten mir die Ärzte, dass dies nicht der Fall sei, und ich glaubte ihnen“, erinnerte sich Vojnovic.

Als er eines Morgens im Mai 2016 aufwachte, konnte er seine Augen nicht öffnen. Panik setzte ein, schreibt Telegraf.

„Ich habe mein Auge gewaschen und es tat sehr weh. Dann war mir klar, dass etwas nicht stimmte. Aber ich dachte, ich sei gesund, weil es mir so gesagt wurde. Doch bald stellte sich heraus, dass alle meine Vermutungen richtig waren“, erzählte Vojnovic.

Die Angst vor völliger Erblindung und das Akzeptieren der Diagnose war nicht einfach.

„Es ist sehr schwer zu sagen, wie sich ein Mensch in dem Moment fühlt, wenn er unreif und lebensunfähig ist. Damals habe ich darüber nachgedacht, wo ich mich sehen möchte und was meine Berufung im Leben sein würde… Es war einfacher für mich, meine Hand auf meinem Auge zu behalten. Die Tatsache dass ich mein Augenlicht verlor, war die schwierigste Situation für mich. Alles verschwand in einem Augenblick, was in der Zukunft passieren wird, meine Träume, meine Pläne… Alles war sehr schwierig für mich“, sagte dieser junge und mutige Mann.

Die Ärzte, sagte er, hätten ihn schließlich gerettet. Er gewann 40 Prozent seines Sehvermögens zurück.

„Ich habe Injektionen ins Auge bekommen, der Rest war einfach für mich. Der einzige Moment, den ich wirklich hart erlebte, war, 21 Tage im Krankenhaus zu liegen und vier Stunden lang Penicillin zu bekommen. Es war ein sehr schwieriger Moment, aber dann wurde mir klar, dass alles im Leben vergänglich ist. Als ich nach draußen ging, nahm ich meinen Koffer und hatte die Mission, das zu sein, was ich will“, erklärte er.

Als die Diagnose gestellt wurde, erzählte er es niemandem, weil er es für seine persönliche Angelegenheit hielt, aber heute spricht er öffentlich darüber und verbreitet das Bewusstsein dafür.

„Ich muss sagen, dass ich den Leuten meine Diagnose nicht gesagt habe. Ich habe mich nicht geschämt, ich spreche ja auch jetzt öffentlich darüber, aber damals war es meine persönliche Angelegenheit. Meine Freunde, die heute um mich herum sind, waren damals da und sind immer für mich da gewesen. Mir wurde klar, dass ich jemandem helfen könnte, sich nicht nur auf Syphilis testen zu lassen, sondern auch auf HIV, Gonorrhoe… Dann entstand mein Projekt „Potent“ im Jahr 2018, das sich mit Aufklärung und Tests befasst. Damit wollte ich Menschen helfen. Ich wurde Berater und das geht jetzt seit ungefähr fünf Jahren so. Es ist normal, darüber zu sprechen, ich schäme mich nicht, dass ich Syphilis hatte, wir müssen die Menschen dazu erziehen, sich über alles im Klaren zu sein und sich testen zu lassen“, erzählte Vojnovic.

Die erhaltenen 40 Prozent des Sehvermögens reichten dem Mann aus, um hinter der Kamera zu glänzen.

„Bei mir passierte alles zur gleichen Zeit. Ich habe ein Gerät gekauft, meinen Job in der Bank durch einen Job in einem Spielzimmer ersetzt. Ich tat nichts, außer zu klicken. So funktioniert bei mir alles, mir wurde beigebracht, dass ich mit allen Situationen umgehen muss. Ich mag weibliche Gesichtszüge und das Gesicht einer Frau sehr, ich mache sehr gerne Portraits. Wir hatten auch einen Workshop und das ist meine große Leidenschaft. Ich wollte bei der Fashion Week in Belgrad dabei sein. Der Weg war dornig, aber nach vier Jahren habe ich es geschafft zu gewinnen, ich habe meinen Traum erfüllt“, sagte Vojnovic.