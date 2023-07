So viel kosten Cevapcici, Bier & Übernachtung in Opatija

Der serbische YouTuber Debeli Sremac, auch bekannt als Hughstuff, der für seine kulinarischen Weltreisen berühmt ist, hat kürzlich die malerische Küstenstadt Opatija in Kroatien besucht. In einem seiner neuesten Videos dokumentiert er seine Erfahrungen und Entdeckungen in der kulinarischen Szene dieser Stadt.

In einem charmanten Küstenrestaurant, malerisch gelegen und nur wenige Schritte vom Meer entfernt, entschied sich Sremac, die Meeresfrüchte zu testen. Dabei ließ er jedoch die Grillgerichte nicht außer Acht und bestellte eine Kombination aus beiden. „Es handelt sich hier nicht um ein Luxusrestaurant, sondern um ein traditionelles Lokal mit Grill- und Meeresfrüchtespezialitäten“, erklärte Sremac seinen Zuschauern, während er die Speisekarte durchblätterte und die Preisstruktur kommentierte.

Er bemerkte hohe Preise für einige Gerichte, insbesondere für den griechischen Salat, bedenkt jedoch dabei die Preispolitik in einem Touristenziel wie Opatija. Er fasste zusammen: „Schinken kostet 8,50 Euro pro Portion, Tintenfisch- oder Shrimps-Carpaccio 12 Euro. Jakobsmuscheln, zwei Stück für 10 Euro. Austern, 5 Euro das Stück. Gemischtes Fleisch für 13 Euro. Griechischer Salat für 9,50 Euro – das ist tatsächlich ein teurer Salat.“

Die Auswahl des YouTubers und seiner Begleitung umfasste eine Vielzahl von Gerichten und Getränken, darunter Coca-Cola, gezapftes Bier, frisch gepressten Orangensaft, Austern, Cevapcici, frittierte Tintenfische, Tomaten-Feta-Salat und Tintenfisch-Carpaccio, welches vom Kellner empfohlen wurde. Sremac lobte den hervorragenden Service des Restaurants und betonte: „Der einheimische Kellner war freundlich, höflich und gab gute Empfehlungen.“

Sremac teilte auch seine Beobachtungen über die Tourismusszene in Opatija mit seinen Followern. Er bemerkte eine starke Präsenz von deutschen, ungarischen und italienischen Touristen, jedoch weniger Besucher aus der eigenen Region, was er auf die höheren Kosten zurückführte. Dennoch hob er die beeindruckende Schönheit der Region und die Klarheit des Wassers hervor, das er als „kristallklar“ beschrieb.

Als das Essen serviert wurde, kostete der YouTuber jedes Gericht und teilte seine Eindrücke mit seinen Followern. Die Austern beschrieb er als „etwas ungewöhnlich“, ein Geschmack, an den er sich erst gewöhnen müsse, aber trotzdem ein „interessantes Gericht“. Seine Begleitung hingegen war von den Austern begeistert und auch mit den Tintenfischen zufrieden.

Mit einer freundlichen Rabattgeste von zehn Prozent seitens des Restaurants, mussten für das genossene Essen und die Getränke schließlich nur 57 Euro beglichen werden. Ohne diesen Rabatt hätte die Rechnung jedoch bei 64 Euro gelegen.

Trotz der hohen Kosten zeigte sich Sremac zufrieden mit seiner Erfahrung. „Opatija ist ziemlich teuer und die Preise in diesem Restaurant sind absolut angemessen. Die Qualität des Essens war ausgezeichnet“, fasste er zusammen und beendete das Video mit einer positiven Bewertung.