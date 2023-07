Neues Leben für Jovana: Familienglück in Bosnien & Herzegowina

Inmitten der Tragödien, die das junge Leben der 13-jährigen Jovana Vranjes aus Kosijerovo (BiH) überschatten, hat sie dank der Güte von Brana und Slobodan Maric aus Bardaca bei Srpac eine neue Familie gefunden. Diese hat das Mädchen während der Feiertage mit selbstgemachten Käsehörnchen und Schafsmilch erfreut.

Jovana zeigt großes Interesse an Hausarbeiten, insbesondere in der Küche, wo sie ihre Adoptiveltern Brana und Slobodan oft mit leckeren Überraschungen erfreut. Slobodan erzählt stolz, wie sie ihre Tochter in diesen Angelegenheiten unterstützen: „Brana hilft, ich ermutige sie, besorge die Zutaten und genieße die gemeinsame Zeit mit ihr, denn alles, was Jovana zubereitet, ist für uns süß und schmackhaft.“

Brana Maric betont, dass das Zubereiten von Kuchen Jovana große Freude bereitet. „Wir freuen uns über alles, was sie in der Küche tut. Alles, was sie glücklich macht, erfreut uns noch mehr. Sie hat in der Küche grenzenlose Freiheit.“ Jovana selbst sagt, dass sie während der Schulferien gerne hilft, um ihr Zuhause so schön wie möglich zu gestalten. Am besten gelingen ihr die Käsehörnchen.

Das Ehepaar Maric hat sich zum Ziel gesetzt, Jovana eine schönere Gegenwart und eine glücklichere Zukunft zu ermöglichen. Jovana hat in ihrer leiblichen Familie mehrfach den Tod geliebter Menschen erleben müssen. Zuerst starb ihr dreijähriger Bruder, gefolgt von ihrer Großmutter Dosta, ihrem Onkel Djuradj, ihrer Mutter Nada im Jahr 2014 und schließlich ihrem Vater Milorad im März 2020.

Nach dem Tod ihres Vaters fand Jovana vorübergehend Zuflucht in der Nachbarschaft von Kosijerovo. Das Sozialzentrum von Laktasi suchte nach einer Möglichkeit, sie in einem Heim für elternlose Kinder unterzubringen. Doch die Marics, die Jovana schon kannten, als ihre Eltern noch am Leben waren, wollten ihr helfen. Slobodan, ein Kriegskamerad von Jovanas Vater Milorad, erinnert sich: „Milorad brachte das Mädchen oft zu uns, damit wir auf sie aufpassen konnten, während er im Dorf arbeitete.“

Trotz der gesetzlichen Komplikationen entschieden sich Slobodan und seine Frau Brankica, Jovana zu adoptieren und für sie zu kämpfen. Sie weinten und dachten an sie, bis sie schließlich Teil ihrer Familie wurde. So hat Jovana ein neues Zuhause gefunden, in dem sie ihre Talente entfalten und Liebe erfahren kann.