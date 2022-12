Kroatischer Fußballstar hielt zu seiner Frau trotz ihrer Untreue

Die kroatische Nationalmannschaft liefert bisher bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Katar hervorragende Ergebnisse. Die kroatischen Fußballer haben sich als meisterhafte Spieler in Verlängerungen und beim Elfmeterschießen etabliert, und obwohl sie keinen prominenten Mittelstürmer haben, machen sie diesen Umstand mit großartiger Taktik und tadelloser Zusammenarbeit zwischen Mittelfeld und Abwehr mehr als wett.

Einer der Stars der kroatischen Nationalmannschaft bei der diesjährigen WM in Katar ist sicherlich Dejan Lovren, Verteidiger des FK Zenit aus St. Petersburg, der eine unvergessliche Vereinssaison hinter sich hat, was sich auch in seinem Spiel im Nationaltrikot deutlich widerspiegelt.

Doch noch vor wenigen Jahren, als er noch die Farben des FC Liverpool trug, ging Lovren durch eine äußerst schwierige Zeit in seinem Leben.

Die Europameisterschaft 2016 hat Lovren nämlich verpasst, und zwar – ob Sie es glauben oder nicht – weil seine Frau Anita untreu war!

Der damals 25-jährige Holzfäller Dario Torbic, Anitas alte Flamme aus der Jugend, war der Grund für die Eheprobleme. Zu allem Überfluss kam die Geschichte auch in die Medien, schreibt Telegraf.

Britische Boulevardzeitungen veröffentlichten ein Foto von Anita, die nackt im Bett auf der Brust ihres Geliebten liegt.

Interessanterweise kennen sich die drei schon lange. Lovren und Torbic sind alte Bekannte, sie beide mochten Anita. Im Alter von 16 Jahren entschied sie sich für Dejan, der damals noch kein bekannter Fußballspieler war.

Lovren wollte sich nach der Affäre seiner Frau nicht scheiden lassen, er wollte seine Ehe um jeden Preis retten, also entschied er sich, an der Europameisterschaft nicht teilzunehmen.

Das stellte sich als die richtige Entscheidung heraus. Nachdem er die Probleme in seinem Privatleben gelöst hatte, begann Lovren auch auf dem Fußballplatz zu glänzen und reihte einen sportlichen Erfolg nach dem anderen.