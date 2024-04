Schockierender Brandanschlag auf Capital Bras Familie (VIDEOS)

Unfassbare Szenen spielten sich in der Nacht zum Sonntag ab: Der Luxuswagen von Capital Bras Ehefrau wurde vor deren Wohnhaus von Unbekannten in Brand gesetzt. Der Vorgang verursachte nicht nur materiellen Schaden, sondern auch eine direkte Bedrohung für die Familie des Hip-Hop-Künstlers.

Rettung in letzter Sekunde

Kurz nach Mitternacht drangen drei vermummte Gestalten in das Anwesen der Familie ein und setzten den geparkten Mercedes-AMG GLS 63 in Sekundenschnelle in Flammen. Das Feuer breitete sich rasant aus und erfasste auch das Wohnhaus. Capital Bra, der glücklicherweise noch wach war, reagierte sofort und alarmierte die Feuerwehr.

In einer dramatischen Aktion musste die Familie das Haus durch ein Fenster verlassen. „Das Dach hat auch Feuer gefangen. Der Rauch ist in die Schlafzimmer meiner Töchter gekommen. Ich war Gott sei Dank wach, habe alle geweckt. Hätte ich geschlafen, dann wären wir womöglich alle tot“, so Capital Bra gegenüber der „BILD“-Zeitung. Seine Frau, von Angst und Entsetzen gepackt, floh unter Tränen ins Freie.

„Sie hatten es auf meine Kinder abgesehen“

Nach dem Löscheinsatz der Feuerwehr äußerte der Künstler seinen Unmut und Sorge: Während er selbst die Attacke psychisch zu verarbeiten vermag, sieht es anders aus, wenn seine Kinder im Spiel sind. „Ich stecke das alles weg, aber diese Menschen hatten es auch auf meine Kinder abgesehen. Wenn sie etwas wollen, dann sollen sie zu mir kommen. Aber meine Familie? Ich will, dass diese Menschen gefasst werden, die Polizei muss diese Verbrecher bekommen!“, fordert er.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen, um die Hintergründe der Tat zu klären und die Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen. Die Familie steht unter Schock, doch Capital Bra zeigt sich entschlossen und will das Geschehene nicht auf sich beruhen lassen.