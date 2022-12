Schockierendes Geständnis einer jungen Frau: Ich habe Babys, aber sie sind nicht echt!

Die 22-jährige Raya hat drei Babys, nämlich Bellamy, Ottilie und Brynn, und ein viertes Baby ist unterwegs. Das ist an sich nichts Ungewöhnliches, wenn die Babys nicht eigentlich ultrarealistische Puppen wären, und wenn Raya ihre Routine bei der Babypflege nicht tagtäglich mit ihren Followern auf TikTok teilte, wo sie auf Grund ihres seltsamen Hobbys einen gewissen Bekanntheitsgrad erreicht hat.

Die leidenschaftliche Puppensammlerin zeigt in ihren Videos, wie sie ihre „Babys“ füttert und anzieht und mit ihnen im Kinderwagen in der Stadt spazieren geht. Sie mache das alles nur zum Spaß, und die Menschen wüssten realistische Puppen, deren Herstellung sehr zeitaufwändig ist, was sie auch sehr teuer mache, nicht wirklich zu schätzen, so die junge Frau.

Raya räumt ein, dass sie schon als kleines Mädchen Puppen geliebt habe und nicht gerade viele Freunde habe. Ihre Eltern hätten ihre Leidenschaft für Puppen immer Unterstützt, was man über andere Menschen nicht so sagen könne, denn hässliche Kommentare seien auf ihrem TikTok-Profil keine Seltenheit.

Unter ihren Videos finden sich Kommentare wie „Das ist echt eigenartig“ sowie „Stürz dich über eine Klippe“, aber auch Worte der Unterstützung. Was ist ihre Meinung?