Schon wieder: Massenschlägerei am Reumannplatz eskaliert

Vier gegen zwei: Am Donnerstagabend eskalierte auf dem Bauernmarkt in der Leibnizgasse eine Auseinandersetzung zu einer heftigen Schlägerei zwischen sechs jungen Männern.

Am Bauernmarkt nahe dem Reumannplatz in der Leibnizgasse fanden sich Passanten in unmittelbarer Zeugenschaft einer gewalttätigen Konfrontation wieder. Aus noch unerklärlichen Gründen gerieten die Gruppen in einen handfesten Streit, der schnell eskalierte. Augenzeugenberichten zufolge waren vier der Beteiligten besonders aggressiv gegenüber den anderen zwei. Die Auseinandersetzung umfasste nicht nur Fäuste, sondern auch improvisierte Waffen wie Schuhe und einen Arbeitsbock.

Polizeilicher Einsatz

Die rasche Benachrichtigung der Polizei durch aufmerksame Passanten führte zu einem sofortigen Einsatz am Ort des Geschehens. Doch bei der Ankunft der Einsatzkräfte hatten sich die Beteiligten bereits unbemerkt aus dem Staub gemacht. Die Polizei bestätigte gegenüber den Medien den Vorfall und die damit verbundenen Maßnahmen zur Aufklärung der Situation.

Ungeklärte Fragen

Was genau hinter der gewaltsamen Eskalation steckt, bleibt vorerst ein Rätsel. Auch zu den Identitäten der involvierten Personen liegen bisher keine Informationen vor. Fest steht jedoch, dass neben den physischen Auseinandersetzungen auch materieller Schaden zu beklagen ist. Ein Mietwagen, der im Zuge des Konflikts beschädigt wurde, zeugt von der Heftigkeit des Disputs.

Die Ermittlungen der Polizei in Wien laufen auf Hochtouren, um die Hintergründe dieser nächtlichen Gewalttat zu lösen. Die lokale Gemeinschaft und die Behörden hoffen gleichermaßen auf eine rasche Aufklärung, um künftigen Auseinandersetzungen in dieser Gegend wirksam begegnen zu können.