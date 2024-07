Shannen Doherty: So düster und traurig waren ihre letzten Stunden

Am 13. Juli 2024 verließ uns die herausragende Schauspielerin Shannen Doherty im Alter von nur 53 Jahren. Ihr mutiger Kampf gegen Brustkrebs, der erstmals im Februar 2015 diagnostiziert wurde, erregte weltweit Aufmerksamkeit und Bewunderung. Trotz eines vorübergehenden Sieges über die Krankheit im Jahr 2017 kehrte der Krebs im Jahr 2020 in einem fortgeschrittenen Stadium zurück. Doherty, vor allem bekannt durch ihre Rollen in „Charmed“ und „Beverly Hills, 90210“, ließ sich jedoch nie von ihrer Krankheit definieren.

Während ihrer langjährigen Behandlung stand Dr. Lawrence D. Piro Shannen Doherty nicht nur als renommierter Onkologe, sondern auch als enger Vertrauter zur Seite. Dr. Piro, Leiter des Angeles Clinic and Research Institute in Santa Monica, repräsentiert die Spitze in der Entwicklung innovativer Krebstherapien. Für Doherty stellte er jedoch viel mehr dar: einen Freund und Verbündeten im Kampf gegen ihre Krankheit.

Laut Dr. Piro war die Beziehung zu Shannen Doherty von Anfang an durch ein tiefes gegenseitiges Verständnis und Vertrauen geprägt. „Es war, als hätte man eine lang verlorene Freundin wiedergetroffen“, so Piro in einem rührenden Interview mit „People“. Diese außergewöhnliche Verbindung blieb bis zu Dohertys letzten Tagen bestehen.

Ein Lebenswille, der berührt und motiviert

Doherty, die selbst in den herausforderndsten Zeiten ihren Optimismus nicht verlor, bleibt als eine Persönlichkeit in Erinnerung, die sich stets weigerte, aufzugeben. Ihr Wunsch, das Leben unabhängig von den Umständen in vollen Zügen zu genießen und jeden Tag als einen Neuanfang zu betrachten, inspirierte nicht nur ihr engstes Umfeld, sondern auch Fans weltweit.

Die Schauspielerin Shannen Doherty verstarb am 13. Juli 2024 im Alter von 53 Jahren infolge einer langen Krankheit.

Nun habe "die Welt eine freigeistige Seele verloren, und mein Herz schmerzt für sie und für alle, die sie geliebt haben. Möge sie in Frieden ruhen."

Shannen Doherty, bekannt für ihren Kampf gegen Krebs, hinterließ präzise Anweisungen für ihre letzte Ruhestätte.

Abschied in Würde und Liebe

An ihrem letzten Tag war Shannen Doherty von Liebe und Fürsorge umgeben: Angehörige, enge Freunde und ihr geliebter Hund Bowie standen ihr bei. Dr. Piro beschreibt die Atmosphäre als „düster und traurig, aber zugleich wunderschön und liebevoll“ – ein spürbares Zeichen der engen Bindung zwischen Doherty und denjenigen, die sie liebten.