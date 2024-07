Schulstartgeld: 150 Euro für diese Familien

Der Schulstart stellt für viele Familien eine große finanzielle Belastung dar. Die Aktion „Schulstartklar!“ des Sozialministeriums unterstützt auch heuer wieder rund 50.000 Kinder aus armutsgefährdete Familien mit einem 150-Euro-Gutschein.

Die Verständigung der Familien, die Sozialhilfe oder Mindestsicherung beziehen, erfolgt ab dieser Woche. „Bildung ist die beste Investition in die Zukunft unserer Kinder. Mit diesen Gutscheinen ermöglichen wir einen sorgenfreien Start in die Schule im Herbst“, so Sozialminister Johannes Rauch. Wie treffsicher und wichtig die Aktion ist, zeigt die Bilanz: Im vergangenen Jahr nahmen über 95 Prozent der Familien die Gutscheine in Anspruch.

Bereits seit 2015 unterstützt das Sozialministerium Bezieher:innen von Sozialhilfe oder Mindestsicherung zum Schulanfang im Herbst. In den ersten Jahren wurden Warenpakete mit Schulartikeln ausgegeben. Seit 2022 werden über die Volkshilfe Solidarität und ihre Partnerorganisationen Gutscheine an die Betroffenen verteilt. Damit können in allen Filialen von Libro und Pagro Diskont österreichweit Schulartikel gekauft werden.

„Für armutsgefährdete Familien ist der Schulbeginn eine besondere Herausforderung. Es ist wichtig, dass alle Kinder gut ausgestattet wieder in die Schule starten. Wir dürfen kein Kind zurücklassen“, betont Sozialminister Johannes Rauch.

„Viele Familien sorgen sich schon im Sommer, wenn der Schulanfang noch weit weg ist, was für Ausgaben auf sie zukommen werden und wie sie das in ihrem Budget noch unterbringen können. Durch die Schulstartaktion können die Kinder mit einer Sorge weniger ins neue Schuljahr starten. Auch das Wissen, dass die Gutscheine keine einmalige Aktion sind, sondern im nächsten Schuljahr wiederkommen, gibt den Familien Sicherheit“, berichtet Volkshilfe-Direktor Erich Fenninger von Gesprächen mit armutsbetroffenen Familien.

Für die Aktion stehen jährlich rund 15 Millionen Euro zur Verfügung. Das Projekt „Schulstartklar!“ wird im Rahmen des Europäischen Sozialfonds Plus (ESF+) Programmes zur Bekämpfung materieller Deprivation Österreich 2021-2027 durchgeführt und mit Mitteln des Sozialministeriums aufgestockt.

Verständigungsschreiben

Ab dieser Woche werden die Verständigungsschreiben an circa 27.000 Haushalte österreichweit verschickt. Anspruchsberechtigt sind Schüler:innen aller Schulstufen und Schultypen, die im Juni dieses Jahres Anspruch auf Sozialhilfe oder Mindestsicherung hatten. Mit dem Schreiben können die Gutscheine dann von 5. August bis 13. September bei 71 Abholstellen der Volkshilfe Solidarität und ihren Partnerorganisationen abgeholt werden. Die Gutscheine können dann bis zum 12. Oktober 2024 in allen Libro- und Pagro-Diskont-Filialen österreichweit eingelöst werden.

Wie treffsicher und wichtig die Aktionen zum Schulstart sind zeigt die Bilanz des vergangenen Jahres: Über 95 Prozent der Familien, die Anspruch darauf hatten, haben die Gutscheine abgeholt, davon wurden rund 99,4 Prozent auch tatsächlich eingelöst.

Kampf gegen Kinderarmut

Für Sozialminister Johannes Rauch zeigt das, wie wichtig diese Unterstützung ist: „Wir haben diese Aktion im vergangenen Jahr deshalb auch auf den Semesterbeginn im Februar ausgeweitet und den Betrag deutlich erhöht. Der Kampf gegen Kinderarmut ist kein Versprechen für die Zukunft, sondern hat bereits begonnen. Wir haben sichergestellt, dass auch die Hilfe von 60 Euro pro Kind und Monat für armutsgefährdete Familien weiterläuft. Um Armut aber langfristig wirksam zu bekämpfen, braucht es strukturelle Maßnahmen wie die Kindergrundsicherung.“