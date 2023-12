Schwangere müssen nicht für Pita bezahlen

Zoran Fofić, ein Bosnier, der in Belgrad lebt und dort eine Bäckerei betreibt, ist bei den Schwangeren in seinem Stadtteil sehr beliebt.

Seine Bäckerei bietet nämlich seit 15 Jahren kostenlos Pitas für Schwangere an. Ein Schild in der Bäckerei verkündet: „Kostenlose Pita für Schwangere (wir glauben Ihnen aufs Wort).“ Die Praxis, Schwangeren kostenlose Pitas anzubieten, begann zufällig, wie der Besitzer der Bäckerei erzählte, nachdem eine Schwangere nicht genug Geld für eine Pita hatte.

FOTO: Video Screenshot

„Es war vielleicht einfach spontan, weil wir Bosnier sind und aus allem einen Spaß machen. Diese eine Schwangere kam in den Laden, und ich bemerkte, dass sie nicht genug Geld hatte. Um sie nicht in eine peinliche Lage zu bringen, sagte ich, dass wir Schwangere einladen. Basierend auf ihrer Begeisterung spürte ich, dass wir damit weitermachen sollten, was sich als sehr gut erwiesen hat“, erzählt Zoran.

„Das ist ein Austausch guter Energie. Wir haben in der heutigen Zeit vergessen, dass es bedeutet, gut zu jemandem zu sein, in der Erwartung, dass morgen jemand gut zu dir sein wird, und das ist eine Botschaft. Dass wir gut zueinander sein sollten“, schließt er.