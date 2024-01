Schweinsteiger enthüllt: Diesen ersten deutschen Satz brachte er Ana bei

Im Rahmen eines exklusiven Interviews auf der ZDF-Mediathek enthüllte der ehemalige deutsche Fußballstar Bastian Schweinsteiger, dass er seiner Ehefrau, der ehemaligen Tennisweltklassespielerin Ana Ivanovic, einen ganz besonderen deutschen Satz beigebracht hat. Die Aufdeckung erfolgte während eines intimen Gesprächs über ihre Beziehung und die Herausforderungen der sprachlichen Verständigung.

Die 36-jährige Ana Ivanovic, die aus Serbien stammt, teilte mit, dass der erste deutsche Satz, den ihr Ehemann ihr beigebracht hat, eine romantische Note hatte. „Nein Danke, ich bin glücklich verliebt“, verriet Ivanovic mit einem bezaubernden Lächeln. Dieser süße Satz habe für sie eine besondere Bedeutung, da er nicht nur eine sprachliche Lektion, sondern auch einen romantischen Moment repräsentiert.

Die Enthüllung des ersten deutschen Satzes, den Bastian Schweinsteiger seiner Frau beibrachte, löste bei den Fans und Anhängern des Paares Begeisterung aus. In den sozialen Medien verbreitete sich die romantische Anekdote schnell, und viele Menschen drückten ihre Bewunderung für die liebevolle Geste des Paares aus.

private Einblicke

Das Interview auf der ZDF-Mediathek bietet einen seltenen Einblick in das Privatleben des prominenten Paares. Bastian Schweinsteiger und Ana Ivanovic sind bekannt für ihre Diskretion in Bezug auf ihre persönlichen Angelegenheiten, was diese Enthüllung umso bemerkenswerter macht.

Die Liebesgeschichte zwischen dem deutschen Fußballidol und der serbischen Tennislegende hat die Herzen vieler Fans erobert.