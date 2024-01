Ibrahimovic’s Imperium: Wo investiert der Fußballstar?

Der schwedische Superstar ist eine Marke für sich, ein Phänomen, das die Fußballwelt im Sturm erobert hat. Doch während zahlreiche renommierte Fußballvereine bereits in den Ausnahmespieler investiert haben, bleibt die Frage offen: Wo investiert Ibrahimovic selbst?

Die Liste der Vereine, die sich die Dienste des schwedischen Stürmerstars gesichert haben, liest sich wie das Who’s Who des europäischen Fußballs: Ajax Amsterdam, Juventus Turin, Inter Mailand, FC Barcelona, AC Mailand und Paris Saint-Germain. Jeder dieser Vereine hat beträchtliche Summen in das Talent und die Fähigkeiten von Ibrahimovic investiert, in der Hoffnung auf sportlichen Erfolg und finanzielle Rendite.

Geschätztes Vermögen: 180 Millionen

Die größte finanzielle Wertschätzung erfuhr Ibrahimovic im Jahr 2009 vom FC Barcelona. Der katalanische Verein ließ sich den Transfer des damals 28-jährigen Stürmers satte 69,50 Millionen Euro kosten. Der ehemalige Mittelstürmer wird auf ein geschätztes Vermögen von 180 Millionen Euro beziffert. Sein Jahresgehalt bei der AC Milan soll zuletzt lediglich 1,5 Millionen Euro betragen haben, während es bei United sogar 26 Millionen Euro pro Jahr gewesen sein soll.

Doch wo investiert der Fußballstar selbst? Diese Frage bleibt bislang unbeantwortet und gibt Anlass zu Spekulationen. Ist es die Immobilienbranche, in die er sein Geld steckt? Oder investiert er in Start-ups, wie es viele seiner Kollegen tun? Vielleicht steckt er sein Geld aber auch in luxuriöse Autos oder Kunst?

Unterschiedlichste Investitionen

Zlatan Ibrahimovic hat sein Vermögen geschickt investiert, insbesondere in Anlagen und Immobilien. Seine Einstellung zu Luxusfahrzeugen spiegelt sich in seinem Kommentar wider: „Ferrari? Ein Flugzeug ist schneller.“ Tatsächlich besitzt er eine Cessna Citation Longitude im Wert von 23,8 Millionen Euro. Sie ist nicht nur schnell, sondern verfügt auch über Highspeed-Internet an Bord, was seinen Reisekomfort und seine Konnektivität weiter verbessert.

Im Jahr 2015 erwarb der Superstar eine Kirche in Stockholm für etwa 11,8 Millionen Euro und verwandelte sie in ein Wohnhaus. Zusätzlich dazu gehört ihm die 13. größte Insel Schwedens, Davenso. Der genaue Preis für den Erwerb der Insel ist zwar nicht bekannt, aber diese Anschaffungen unterstreichen Zlatans Fähigkeit, in außergewöhnliche Immobilien zu investieren und einen exklusiven Lebensstil zu pflegen.

Umstrittene Beteiligung an Fußballverein

Er investierte auch in das Sport- und Unterhaltungsunternehmen AEG, wo er die Hälfte der Anteile erwarb. Diese Beteiligung ermöglichte ihm auch einen 25-prozentigen Anteil am schwedischen Erstligisten Hammarby. Dieses Investment sorgte für Kontroversen, insbesondere unter den Fans seines Heimatvereins Malmö FF, die sogar die Statue von Ibrahimovic vor dem Stadion vandalisierten.

Ein weiterer umstrittener Bereich ist sein Engagement beim Wettunternehmen Bethard, das möglicherweise einer der Gründe für seine Nichtteilnahme an der Weltmeisterschaft 2018 in Russland war.

Testimonial

Ibrahimovic ist auch als Werbeikone aktiv, unter anderem für Volvo, mit dem er 2014 und 2016 zusammenarbeitete. Darüber hinaus wechselte er zwischen den Sportausrüstungsmarken Nike und Adidas und sorgte sogar für Aufsehen, als er während der Halbzeitpause eines Spiels zwischen Manchester United und Manchester City im Jahr 2017 seine Schuhe wechselte.

Seine eigene Modemarke A-Z Sportswear, gegründet im Jahr 2016, steht für das Motto „Sport für alle“. Neben weiteren Werbepartnerschaften für Nivea, Vitamin Wells Sports und Microsoft Xbox hat Ibrahimovic auch sein eigenes Android-Spiel namens „Zlatan Legends“ und ist im Bereich eSports aktiv, insbesondere durch Investitionen in das schwedische Start-Up Challengermode.

In der Welt des Pferdesports hat Zlatan Ibrahimovic ebenfalls investiert, wie beispielsweise 2017 in das Springpferd Grande Dieni zusammen mit der Profi-Reiterin Michol Del Signore. Der begeisterte Hobby-Padler Zlatan Ibrahimovic hat sich auch dazu entschlossen, ein Padel-Center in Uppsala, Schweden, zu erwerben.

Hollywood

Im Bereich Hollywood wird Zlatans beeindruckende Lebensgeschichte ebenfalls auf die Leinwand gebracht. Das von Jens Sjögren inszenierte Biopic soll am 19. Mai 2022 in Deutschland Premiere feiern. Ein kleiner Spoiler: Zlatan wird leider nicht sich selbst spielen. Dennoch erobert der Superstar nun auch die Schauspielwelt und wird im Film „Asterix und Obelix – Das Reich der Mitte“ als Caius Antivirus zu sehen sein. Der Kinostart ist für das Jahr 2022 geplant.

Zlatans Spielerberater Minos Raiola sah in seinem Schützling etwas Besonderes: „Zlatan ist der Cleverste von allen – und der Reichste.“