Der umfangreiche Umbau von Adolf Hitlers Gebursthaus in der Stadt an der österreichisch-deutschen Grenze werde voraussichtlich fast doppelt so viel kosten wie ursprünglich geplant, teilte das österreichische Ministerium gestern mit.

Der österreichischen Polizei wird ein leerstehendes Gebäude in Braunau am Inn zur Verfügung gestellt. Eine Sonderkommission schlug architektonische Veränderungen vor, um es fast unkenntlich zu machen und damit weniger attraktiv für Neonazis zu sein, die zu diesem Ort pilgern.

Doch der Preis für die Bauarbeiten ist auf bis zu 20 Millionen Euro gestiegen, 11 Millionen mehr als bisher geplant, teilte das österreichische Innenministerium am Freitag mit.

Das Gebäude, in dem der NS-Diktator geboren wurde und seine ersten Lebensmonate verbrachte, steht seit dem Auszug des Vereins für Menschen mit geistiger Behinderung im Jahr 2011 leer.

Die österreichische Regierung beschlagnahmte das Gebäude nach langem Streit um seine künftige Nutzung von seinem Vorbesitzer.

Die Abschlussarbeiten werden 2025 erwartet.