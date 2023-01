Dusan Vlahovic im Fokus von Arsenal – 80 Millionen Euro Angebot

Der serbische Stürmer Dusan Vlahovic von Juventus Turin könnte den Klub bereits in diesem Winter verlassen. Laut Medienberichten ist der FC Arsenal der aktuelle Favorit für einen Transfer des 22-jährigen Angreifers.



Die Londoner sollen 80 Millionen Euro für Vlahovic geboten haben, nachdem sie ihre Bemühungen, João Félix und Michail Antonio zu verpflichten, eingestellt haben. Vlahovic, der im Oktober eine Verletzung am Oberschenkel erlitt, hat in den letzten acht Spielen von Juventus, darunter sieben in der Serie A, nicht auf dem Platz gestanden.

Ein ehemaliger italienischer Fußballer hat sogar die Theorie aufgestellt, dass Vlahovic überhaupt nicht verletzt sei. Juventus Turin ist bereit, Vlahovic für 100 Millionen Euro ziehen zu lassen, aber die aktuelle Situation im Klub könnte dazu führen, dass der Klub ein niedrigeres Angebot in Betracht ziehen wird.

Ein möglicher Wechsel von Vlahovic zu Arsenal könnte noch vor Ende des Januar-Transferfensters abgeschlossen werden.