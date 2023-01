Im Museum der zerbrochenen Beziehungen sind unvorstellbare Relikte ausgestellt 

Die Idee eines der thematisch interessantesten Museen unserer Region wurde 2006 von einem ehemaligen Ehepaar, dem Künstler Drazen Grubisic und der Festivalproduzentin Olinka Vistica, initiiert. Sie erstellten eine Ausstellung mit Erinnerungsstücken aus ihrer eigenen gescheiterten Beziehung, und aufgrund der Aufmerksamkeit, die sie erregte, wurde ein ganzes Museum geschaffen, das den Trennungen gewidmet ist.

Das Museum der zerbrochenen Beziehungen wurde 2010 in Zagreb eröffnet. Nachdem es um die Welt gereist war und so „Souvenirs“ von Trennungen auf der ganzen Welt gesammelt hatte, fand es sein zweites Zuhause in Los Angeles, schreibt Ona.rs.

Jedes Jahr gibt es immer mehr symbolische Kleinigkeiten, wie bittersüße Texte, Erzählungen, Nachrichten und Briefe, aber auch andere Elemente aus einigen unglaublichen Trennungsgeschichten. Durch das Museum werden Sie auch mit Erklärungen der Hintergründe begleitet, die Sie sicherlich faszinieren werden.

Viele Geschichten sind in diesem Museum versteckt, aber eine ist wegen ihres Relikts am sichtbarsten geworden. Es handelt sich um eine Axt, die eine Geschichte aus Berlin symbolisiert.

Die Dame, die sie schickte, beschrieb nämlich den Schmerz, den sie erlebte, als ihr Ex-Mann sie wegen einer anderen Frau verließ. Geleitet von Gefühlen benutzte sie eine Axt, um alle Möbel zu zerstückeln, die er besaß.