Eine Schweizer Märchenstadt bietet 55.000 Euro für den Umzug

Für alle, die davon träumen, in einem Märchendorf zu leben, könnte dieser Traum Wirklichkeit werden, denn die Stadt Albinen in der Schweiz hat beschlossen, die Ansiedlung in diesem Ort finanziell zu fördern.

Wenn Sie sich fragen, wie das möglich ist und was, wenn es sich um einen Betrug handelt, seien Sie beruhigt, denn dieser Vorschlag kam direkt von der Regierung.

Im Gegensatz zu den meisten Ländern und Städten mit wachsender Bevölkerung ist Albinen in der Schweiz mit nur noch 240 Einwohnern mit einer hohen Sterblichkeit konfrontiert, sodass ihre Regierung bereit ist, mehr als 55.000 Euro an eine vierköpfige Familie zu zahlen, die dorthin zieht, schreibt das Balkan-Medium Blic Zena.

Für Singles steht das Angebot ebenfalls, allerdings wird das Geld sicherlich geringer ausfallen.

Man muss an die Probleme denken, die diese Schweizer Stadt haben könnte, die die Menschen, die ursprünglich dort lebten, zum Wegzug veranlasst haben. Zunächst einmal war es nur der Mangel an Beschäftigungsmöglichkeiten, aber für digitale Nomaden zum Beispiel ist diese Stadt definitiv ein wahrgewordener Traum.

Um jedoch das Leben Ihrer Träume zu genießen und diese riesige Summe zu erhalten, müssen Sie sich lediglich dazu verpflichten, mindestens 10 Jahre dort zu leben. Zudem müssen Sie bescheinigen, dass Sie 45 Jahre oder jünger sind, Grundstück kaufen und ein eigenes Haus bauen oder in ein neues schönes Haus einziehen. Wenn Sie sich jedoch entscheiden, vorzeitig auszuziehen, müssen Sie das Geld an die Regierung zurückzahlen.