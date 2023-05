Schwerer Autounfall in NÖ: Vier Verletzte und ein Toter

Schwerer Verkehrsunfall in Hof am Leithaberge: Ein Wiener im Alter von 67 Jahren verlor am Montag sein Leben, als er mit vier Begleitpersonen in einem alten Militärjeep unterwegs war.

Alle fünf Insassen des Fahrzeugs wurden bei dem Unfall schwer verletzt. Die anderen Opfer sind ein Siebenjähriger, eine 16- sowie eine 41-Jährige aus Baden und ein 18-Jähriger aus Mödling.

Der Jeep kam von der Fahrbahn ab und rutschte die Böschung hinunter, überschlug sich und kam auf dem Dach zum Liegen. Sämtliche Insassen wurden aus dem Wagen geschleudert, da keine Gurte angelegt waren.

Der 67-jährige Lenker wurde trotz sofortiger Reanimationsmaßnahmen noch an der Unfallstelle für tot erklärt. Die verletzten Mitfahrer wurden in umliegende Krankenhäuser in Wien, Niederösterreich und Burgenland transportiert.

Zwei Notarzthubschrauber, Notarztfahrzeuge, Rettungstransportwagen, Feuerwehr und Polizei waren im Einsatz, um die Verletzten zu versorgen und das Fahrzeug zu bergen. Die Feuerwehrkräfte von Hof am Leithaberge und Mannersdorf am Leithagebirge waren zur Stelle, um das Fahrzeug aus seiner Position zu bergen.