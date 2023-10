Selfie, Like, Depression & Co.: Serbien erfindet neue Wörter

In einer kulturellen Entwicklung hat Serbien eine bemerkenswerte Kreativität an den Tag gelegt, indem es neue Wörter für englische Begriffe erfunden hat. Dieser linguistische Wandel wirft nicht nur ein Licht auf die Vielfalt der serbischen Sprache, sondern hebt auch die Fähigkeit hervor, sich an die globalisierte Welt anzupassen und dabei gleichzeitig die eigene Identität zu bewahren. Hier sind die neugeschaffenen Wörter aufgelistet.

In einem von der in London ansässigen Online-Bibliothek serbischer Literatur „Mala biblioteka“ organisierten Wettbewerb hat das Wort „duhoklonuce“ den Titel des schönsten neuen serbischen Wortes gewonnen. Dieses Wort, das als Ersatz für das Fremdwort „Depression“ dient, wurde von Dragana Albijanic aus Subotica erfunden und zum Wettbewerb eingereicht.

Veljko Zizic, der Schöpfer der Website „Mala biblioteka“, äußerte sich zufrieden über den Ausgang des Wettbewerbs: „Die Wörter, die gewonnen haben, sind zu Recht hervorgehoben. ‚Duhoklonuce‘, das Wort, das sowohl in der Jury- als auch in der öffentlichen Abstimmung gewonnen hat, ist mehr als würdig für die serbische Sprache. Eine der Richterinnen äußerte sich zu diesem Wort wie folgt: ‚Als ob Laza Kostic es geprägt hätte‘. Die Bedeutung dieses Wortes sowie die Tatsache, dass es auch in der öffentlichen Abstimmung gewonnen hat, sind sehr wichtig. Das gibt der gemeinsamen Überlegung eine unerwartete Tiefe. Wir befinden uns in einer Zeit großer Herausforderungen, und dieses Wort spiegelt das wider.“

Auf den weiteren Plätzen folgten die Wörter „prohujak“ und „prikacica“. Bei der öffentlichen Abstimmung stand das Wort „beztebnost“ auf dem zweiten Platz und „beznemoz“ auf dem dritten Platz. Unter den ersten zehn Wörtern, für die sich die Jury entschieden hat, sind auch: „smucak“, „susramlje“, „otkazniti“, „lasnolomna“, „uzrenje“, „premisliti“ und „opazica“.

Sprache entwickelt sich weiter

Professor Mihailo Scepanovic von der Fakultät für Philologie kommentierte die Entwicklung der serbischen Sprache: „Es ist gut, dass die junge Welt auf eine Weise versucht, die serbische Sprache vor der Anglisierung zu schützen. Die neue Zeit bringt auch neue Anforderungen. Ich begrüße das, aber man muss auch vorsichtig sein. Wir brauchen keine neuen Wörter, die wir im Voraus erfinden und Münzen prägen, sondern wir müssen uns um die Sprache kümmern, und jedes dieser Wörter und jeder dieser Vorschläge, soll in das Volk und die Kommunikation einfließen. Wenn es in funktionale Stile und in die serbische Literatursprache einfließt, wird es einfach zum Leben erweckt und wird Teil der Norm.“