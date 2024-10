Sensation: Frau erstmals von Diabetes-Typ-1 geheilt

Eine 25-jährige Frau aus China hat weltweit für Aufsehen in der medizinischen Forschung gesorgt. Sie ist der lebende Beweis dafür, dass Typ-1-Diabetes möglicherweise heilbar ist.

Dank einer innovativen Stammzelltransplantation kann sie nun Zucker genießen, ohne Insulin spritzen zu müssen. „Ich kann jetzt Zucker essen“, berichtete sie dem Fachmagazin „Nature“.

Ein Jahr nach der Transplantation

Über ein Jahr nach dem Eingriff resümiert die Patientin: „Ich esse alles gerne – besonders Eintopf.“ Die rund 30-minütige Operation fand im Juni 2023 statt. Dabei wurden ihre körpereigenen Zellen so umprogrammiert, dass sie die Funktion von Inselzellen der Bauchspeicheldrüse übernehmen konnten. Laut den behandelnden Ärzten hat dieser Eingriff die geschädigte Funktion der Bauchspeicheldrüse vollständig wiederhergestellt.

James Shapiro, Transplantationschirurg und Forscher an der Universität von Alberta in Kanada, erklärte im Fachmagazin: „Sie haben die Zuckerkrankheit der Patientin, die zuvor erhebliche Mengen an Insulin benötigte, vollständig rückgängig gemacht.“

Details des Eingriffs

Die wegweisende Operation umfasste die Injektion von etwa 1,5 Millionen Inselzellen in den Bauchraum der Frau, vorwiegend in die Leber. Dieser medizinische Schritt ermöglichte der Patientin, wieder eigenständig Insulin zu produzieren und Blutzuckerspitzen zu vermeiden. Die angewendete Methode setzt auf Stammzellen, die unbegrenzt im Labor kultiviert werden können, was eine potenziell unerschöpfliche Quelle für Pankreasgewebe darstellt. Ein entscheidender Vorteil dieser Technik ist die Nutzung körpereigener Zellen, wodurch die Notwendigkeit immunsuppressiver Medikamente vermindert werden könnte.

Die revolutionäre Behandlung der 25-jährigen Frau markiert einen bedeutenden Fortschritt in der Diabetes-Forschung und weckt Hoffnungen auf zukünftige Therapien für Millionen von Betroffenen weltweit. Die Studie, die diese Ergebnisse bestätigt, wurde kürzlich veröffentlicht und sorgt für große Resonanz in der medizinischen Fachwelt.