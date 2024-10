EU verschenkt 36.000 Gratis-Zugtickets

Ab Mittwoch startet die EU-Kommission eine weitere Runde ihres beliebten „DiscoverEU“-Programms, in deren Rahmen 36.000 Zugfahrkarten an junge Europäerinnen und Europäer verlost werden.

Teilnahmebedingungen

Vom 2. bis 16. Oktober haben Jugendliche aus ganz Europa wieder die Möglichkeit, sich für die kostenlosen Travel-Pässe zu bewerben. Teilnahmeberechtigt sind auch junge Österreicherinnen und Österreicher, die zwischen dem 1. Januar 2006 und dem 31. Dezember 2006 geboren wurden. Die erfolgreichen Bewerberinnen und Bewerber können bis zu 30 Tage lang mit dem Zug durch Europa reisen und die Vielfalt der europäischen Kulturen kennenlernen.

Auslosung

Die Bewerbung erfolgt online über das Europäische Jugendportal. Interessierte müssen dabei ein Quiz mit mehreren Fragen beantworten. Anschließend entscheidet das Los. Die Fahrkarten können dann im Zeitraum zwischen dem 1. März 2025 und dem 31. Mai 2026 genutzt werden.

Das „DiscoverEU“-Programm wurde 2018 eingeführt und vergibt seitdem jährlich in zwei Runden im Frühling und Herbst Gratis-Zugtickets. In der letzten Bewerbungsrunde im April hatten sich 186.744 junge Menschen beworben, darunter 3.452 aus Österreich. Insgesamt wurden 35.511 Pässe vergeben, darunter rund 700 an österreichische Teilnehmerinnen und Teilnehmer.

Das Programm ist nicht nur Jugendlichen aus EU-Staaten zugänglich, sondern auch jungen Menschen aus Island, Liechtenstein, Nordmazedonien, Norwegen, Serbien und der Türkei. Darüber hinaus können Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit einer Behinderung oder gesundheitlichen Problemen eine Begleitperson mitnehmen, um ihre Reise zu erleichtern.

Mit dem „DiscoverEU“-Programm möchte die EU-Kommission jungen Menschen die Möglichkeit geben, Europa umweltfreundlich zu erkunden und die kulturelle Vielfalt des Kontinents hautnah zu erleben.