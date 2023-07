Sensation in Montenegro: Lamm-Grillen sorgt für Aufsehen (VIDEO)

Ein ungewöhnlicher Vorfall erregte die Aufmerksamkeit der Menschen am Jaz-Strand, nahe Budva in Montenegro – eine Besuchergruppe entschloss sich spontan, ein Lamm am Strand zu rösten.

Die Idylle des Sonntag-Strandtags an der Küste Montenegros erhielt dann eine unerwartete Wendung. Ausgelöst durch Rauchschwaden und – wie es der unbekannte Autor ausdrückt – „ungewöhnliche“ Gerüche, wurden die Sonnenanbeter auf ein ungewöhnliches Szenario aufmerksam gemacht. Sie erblickten eine Gruppe, die, wie der unbekannte Autor indirekt zitierte, „einen Spieß am Strand gemacht hat und ein Lamm briet“.

Die ungewöhnliche Aktion wurde auf Video festgehalten und auf der Instagram-Seite Podgoricki Vremeplov geteilt. Seine Besonderheit wird deutlich, als man Rauch sieht, während eine Person bemüht ist, das am Kiesstrand entzündete Feuer zu schüren.