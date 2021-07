Sensationeller Abnehmerfolg: für Susanne Mille ein ganz neues Lebensgefühl

Susanne Mille hat 41 kg in nur 26 Wochen mit der easylife-Stoffwechseltherapie abgenommen.

Der Sommer ist da und das Wasser lockt mit Abkühlung! Leider ist dies nicht für alle mit entspannter Haltung zu genießen – der Gang im Bikini oder in der Badeshorts macht das Badevergnügen oft zum Versteckspiel für Bauch und Po. Andere wiederum kämpfen seit Jahren mit Mehrkilos, die spürbar Gesundheit und Vitalität belasten. Die Abnehmexpertinnen von easylife kennen alle individuellen Herausforderungen und wissen, wie man diese in Erfolg umwandelt.

Auch Susanne Mille, 27 Jahre, aus Wien wollte endlich Nägel mit Köpfen machen. „Alles neu macht der Mai“, dachte sie sich und ist heute überglücklich, ein neues Lebens- und Körpergefühl erfahren zu dürfen – dank der easylife-Methode. Sie hat 41 kg in nur 26 Wochen mit der easylife-Stoffwechseltherapie abgenommen.

103 Zentimeter weniger Umfang in nur 7 Monaten

Nachdem Susanne Mille eine Werbeanzeige von easylife entdeckt hatte, machte sie den beliebten Online-Figurcheck und darauf gleich einen Beratungstermin aus. „Ich habe mich in meinem Körper einfach nicht mehr wohl gefühlt und die gesundheitlichen Risiken wollte ich reduzieren“, erinnerte sie sich an die Zeit vor Mai 2020. Der Frühling weckte in ihr das Bedürfnis nach einer spürbaren und sichtbaren Veränderung. Nur 26 Wochen später trägt die Kindergartenleiterin voller Stolz Konfektionsgröße 38 statt ursprünglich 48 und misst insgesamt 103 cm weniger Körperumfang.

Es ist ganz easy, wenn man weiß, wie

Frau Mille weiß die besonders fürsorgliche und effektive easylife-Betreuung zu schätzen: „Ich habe mich sehr gut aufgehoben gefühlt und das gesamte Team war immer freundlich.“ Obwohl sie anfänglich von der Fülle an Informationen überrascht war, wusste sie bald, warum ihr das Abnehmen bisher nicht gelang. Umso motivierender war die Erkenntnis: „Ich konnte nicht glauben, dass man so viel essen kann und dennoch abnimmt.“

Das Umfeld ist begeistert und das Selbstbewusstsein wächst

Familie und Freundeskreis sind vom Erfolg überwältigt. Und alle sind stolz auf die Leistung von Susanne – allen voran sie selbst: „Ich bin einfach viel selbstsicherer, sogar mit figurbetonter Kleidung. Ich fühle mich fitter und gesünder.“ Vor ein paar Wochen noch, hätte sie nie gedacht, dieses Ziel zu erreichen. „Mein persönlicher Glücksmoment war, als ich die -40 kg geknackt habe“, betont die junge Frau immer wieder gerne und voll Freude.

Das ist nur eine von vielen Erfolgsgeschichten, die easylife berührt und bestätigt. Die easylife-Stoffwechseltherapie gelingt dabei ganz ohne hungern, Sport und Kapseln oder Shakes. Und da AbsolventInnen wissen, wie’s funktioniert, bleibt der Erfolg nachhaltig. Wenn Sie schon lange über eine Gewichtsreduktion nachdenken, kontaktieren Sie easylife für ein kostenloses und unverbindliches Beratungsgespräch!

Kontakt:

Wien Zentrum: 01/ 503 13 71

Wien Nord: 01/ 2561 666

Brunn/Gebirge: 02236/ 37 99 99

St. Pölten: 02742/ 26 742

Wr. Neustadt: 02622/252 00

Leoben: 03842/ 44 088

Graz: 0316/ 25 33 88

Linz: 0732/670 999

Salzburg: 0662/ 874691

www.easylife.at