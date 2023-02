Serbien: Milan verschenkt sein Anwesen samt Parkplatz und Restaurant unter einer Bedingung

Die Geschichte von Herrn Milan aus Ljig bei Lazarevac machte schnell die Runde in der Region, denn seine gute Absichten berührte die Herzen vieler. Dieser Mann beschloss nämlich, zwei Häuser, ein Restaurant mit Parkplatz, ein Lagerhaus, mehr als fünf Hektar Land und Vieh zu verschenken – er hat jedoch eine Bedingung.

Die Glücklichen, die dies erhalten, müssen ehrliche und fleißige Menschen sein, die sich um das Anwesen kümmern und Kinder haben. Milan will bei ihnen bleiben, solange Gott ihm Gesundheit schenkt, und was er nicht wollen würde ist, dass diese Menschen das Schicksal seines Sohnes erleiden.

„Ich war zweimal verheiratet und habe Kinder mit meiner ersten Frau, die leider an der schlimmsten Krankheit gestorben ist. Ich habe meinem Sohn vertraut und ihm alles hinterlassen, aber er hat sich verschuldet…Ob er gespielt hat oder nicht, darüber will ich nicht sprechen, aber eines Tages hat er einfach seine Sachen gepackt und ist mit seiner Frau und seinen Kindern weggegangen“, gab der unglückliche Mann zu, der sich all das durch ehrliche Arbeit als Werkmeister und Keramiker in Frankreich und Deutschland verdient hat.

Brachte es nicht übers Herz die Immobilie zu verkaufen

Als sein Sohn ihn verließ, hinterließ dieser hohe Schulden für Strom und Steuern, aber Milan behauptet, er habe alles bezahlt.

„Da meine Kinder sicherlich nicht hierher zurückkehren werden, und ich es nicht übers Herz bringe, das alles zu verkaufen, habe ich mich dazu entschieden, das alles guten und vor allem fleißigen Menschen zu geben, die nicht zulassen werden, dass dieses Fläckchen Paradies untergeht“, erklärte er.

Er merkte aber sofort an, dass das Grundstück groß ist und viel Arbeit auf einen wartet, aber wer „gerne mit anpackt“, kann hier gut verdienen und leben.

„Arbeit und Ehrlichkeit sind Eigenschaften, die ich an Menschen am meisten schätze, und deshalb habe ich keine besonderen Bedingungen an diejenigen, welchen ich das alles überschreiben werde, ich möchte nur, dass es Menschen sind, die mir bei all meiner Arbeit helfen. Dass wir gemeinsam den Haushalt führen und sie ihn später selbst führen. Dass das Grundstück und der Haushalt immer in Ordnung gehalten werden, damit es nicht verrottet und Unkraut wächst“, erklärte Milan ehrlich.

„Böse und faule Menschen sollen mir fern bleiben, denn solchen Leuten will ich nicht überlassen, was ich mir mit Schweiß und Fleiß im Ausland verdient habe“, sagt er am Ende.