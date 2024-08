Serbien vs. USA: Basketballspiel geht in die Geschichte ein!

Im Halbfinale der Olympischen Spiele 2024 in Paris zeigte die serbische Basketball-Nationalmannschaft eine beeindruckende Leistung. Trotz ihrer starken Performance mussten sie sich in einem dramatischen Spielverlauf der favorisierten amerikanischen Mannschaft geschlagen geben.

Am 8. August 2024 um 22:47 Uhr war es soweit: Die serbische Mannschaft trat gegen das Traumteam der USA an, das mit Stars wie LeBron James, Stephen Curry und Kevin Durant auflief – allesamt Spieler, die zu den besten zehn Basketballern der Geschichte zählen. Trotz dieser Übermacht zeigte das Team von Trainer Svetislav Pesic eine bemerkenswerte Leistung und brachte die Favoriten an den Rand der Niederlage. Am Ende gewannen die Amerikaner knapp mit 95:91 und sicherten sich somit das Finale.

Beeindruckende Teamarbeit

Die serbischen Spieler beeindruckten von der ersten Minute an. Sie bewiesen, dass ihre Ambitionen ernst zu nehmen waren. Kapitän Bogdan Bogdanovic führte das Team an, während Aleksa Avramovic und Ognjen Dobric wichtige Akzente setzten. Besonders Nikola Jokic, einer der besten Spieler der Welt, zeigte eine herausragende Leistung. Er setzte die amerikanische Verteidigung unter Druck. Spieler wie Joel Embiid, Anthony Davis, Bam Adebayo und sogar LeBron James versuchten erfolglos, ihn zu stoppen.

Das Spiel war geprägt von einem ständigen Hin und Her, und die Serben hielten über einen Großteil der Spielzeit die Führung. In einem Moment der Hoffnung erzielte Marko Guduric einen spektakulären Dreipunktewurf, der das Spiel beinahe auf den Kopf gestellt hätte.

Knapp an der Sensation vorbei

Leider verfehlten einige Würfe in den entscheidenden Momenten nur knapp ihr Ziel. Das Spiel hätte möglicherweise eine andere Wendung nehmen können, wenn Dobric seine Dreipunktewürfe getroffen hätte oder Curry seine neun Dreipunktewürfe nicht versenkt hätte. Die serbischen Fans und Spieler hatten zudem den Eindruck, dass die Schiedsrichterentscheidungen oft zugunsten des amerikanischen Teams ausfielen. Dies verstärkte ihre Enttäuschung noch weiter.

Das serbische Team kann trotz der Niederlage mit erhobenem Haupt aus dem Turnier gehen. Das Halbfinale gegen die USA am 8. August 2024 wird in die Geschichte eingehen. Es war der Tag, an dem ein kleines Land die mächtigste Basketball-Nation der Welt ins Wanken brachte. Serbien führte beeindruckende 37 Minuten gegen eine Mannschaft, die als die stärkste aller Zeiten gilt. Das Team zeigte der Welt den tief verwurzelten Basketballgeist dieser Nation.