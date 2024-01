Serbinnen & Albanerin erobern mit Balkan-Hits die Spitze der Austro-Charts

YouTube hat die beliebtesten Musikvideos der Trendings auf seiner Videoplattform in Österreich bekanntgegeben. Anscheinend wurde auch bei vielen Österreichern die Stimmung mit guter Balkanmusik zu Neujahr angehoben. Satte drei Balkan-Hits stürmen die Top 3 der Austro-Charts.

1. Platz: Don Xhoni & Dhurata Dora – Lej

Die albanische Sängerin Dhurata Dora aus Nürnberg hat sich bereits einen festen Platz am Balkan als Musikstar gesichert. Doch nicht nur dort, sondern auch in Österreich erweitert sie ihre Fanbase und erobert gleich zum Neujahr die Spitze der Austro-Charts. Mit ihrem neuen Feature mit Don Xhoni sichert sie sich mit dem Song „Lej“ erneut den ersten Platz und setzt ihre steile Musikkarriere erfolgreich fort. Die junge Popstar wurde bereits für ihren Kult-Song „Zemer“ als „beliebtestes Musikvideo“ und „meistgeklicktes Balkanlied“ ausgezeichnet, und ihr Erfolg scheint unaufhaltsam zu sein.

2. Platz: Aleksandra Prijovic – Posledniji Kabare

Im vergangenen Jahr dominierte Aleksandra Prijovic die YouTube-Charts mit ihren Hits und feierte Erfolge mit ausverkauften Konzerten und einem erfolgreichen Album. Zum Start des neuen Jahres gelang es ihr erneut, die Charts zu stürmen und den zweiten Platz zu ergattern. Ihre neue Single hat in nur zwei Tagen mit dem Lied „Poslednji Kabare“ bereits eine Million Klicks erreicht, und es besteht die Möglichkeit, dass die albanische Sängerin Dhurata Dora vom Thron gestoßen wird. Mit diesen beeindruckenden Erfolgen knüpft sie nahtlos an ihre bisherigen Erfolge an und erobert auch Österreich mit ihrer neuen Single.

3. Platz: Breskvica – Kume moj

Breskvica hat sich in jungen Jahren bereits als aufstrebende Sängerin etabliert und konnte im Jahr 2023 zahlreiche Nummer-Eins-Hits verzeichnen, was ihr ein fabulöses Jahr bescherte. Mit ihrer bemerkenswerten Stimme und ihrem einzigartigen Stil hat sie nicht nur die Aufmerksamkeit, sondern auch die Herzen vieler Musikliebhaber erobert. Das neue Jahr beginnt für die talentierte Interpretin ebenfalls vielversprechend, indem sie den dritten Platz der Austro-Charts erobert hat. Besonders in Österreich erfreut sich Breskvica eines großen Publikums, das ihre Musik und ihre künstlerische Vielseitigkeit zu schätzen weiß. Mit ihrer vielversprechenden Karriere hat Breskvica zweifellos eine strahlende Zukunft in der Musikbranche vor sich.