Diese 5 Balkan-Songs wurden 2023 am meisten in Österreich gehört!

Durch Musik entsteht eine Verbindung – nicht nur zwischen Menschen, sondern auch zwischen individuellen Momenten und der passenden Atmosphäre. Musik zaubert Freudentränen, Gänsehaut und einzigartige Erinnerungen hervor. Sie ist ein ständiger Begleiter, der uns durch alle Phasen unseres Lebens führt. Diese 5 Balkan-Songs wurden 2023 am meisten gehört!

Das Duo dominiert bereits seit Jahren die Musikszene des Balkans und auch über dessen Grenzen hinaus. Nicht nur in der Diaspora zählen Jala Brat und Buba Corelli zu gefragten Acts, sondern sogar internationale Superstars, wie RAF Camora, stehen auf ihre Tracks. Mit Camora haben die zwei Jungs aus Bosnien-Herzegowina sogar drei Songs veröffentlicht.

Doch damit nicht genug, das Musikvideo zum Song „SOS“ haben sie in RAF Camoras Wohnung in Wien gedreht. Der Track regt einem zum Tanzen auf und man bekommt den Ohrwurm gar nicht mehr weg. Das Lied hat rund 23 Millionen Klicks auf Youtube und jeden Balkan-Club zum Beben gebracht.

Tea Tairovic – Izrael i Palestina (Spanija i Argentina)

Das Album „Balerina“ von Tea Tairović eroberte im Frühling nicht nur den Balkan sondern nun auch Österreich. Die Sängerin wird derzeit gefeiert, wie kaum eine andere. Auch in Österreich scheint sie nach dem Erfolgssong “Hajde” und “Balkanija” eine große Fan-Gemeinde zu haben. Kaum zu glauben!

Die serbische Sängerin Tea Tairovic hat einige Monate später eine kontroverse Entscheidung getroffen und den umstrittenen Namen ihres Liedes „Izreal i Palestina“ in „Spanija i Argentina“ geändert. Die ursprüngliche Songbezeichnung, die auf die angespannte Situation im Nahen Osten anspielt, hatte zu Diskussionen und Kontroversen geführt.

Die Namensänderung kommt inmitten anhaltender geopolitischer Spannungen und einem sensiblen politischen Umfeld. Tea hat sich jedoch entschieden, den Fokus des Liedes zu verschieben und den Titel in „Spanija i Argentina“ umzuwandeln.

Auf Youtube explodierten die Klickzahlen zum Lied „Izrael i Palestna“. Die Pop-Sängerin Tea Tairovic hat allein auf dem Musikvideo 36 Millionen Klicks.

Aleksandra Prijovic – Dam, Dam, Dam

Nachdem vergangenen Jahres Aleksandra Prijovic mit ihrem Hits ganz oben in den YouTube-Charts zu finden war, schaffte sie es zum zweiten Mal mit ihrem neuen Album die Charts zu stürmen. Die serbische Sängerin belegte mit Songs aus ihrem neuen Album „Devet zivota“ gleich drei Plätze der Top 5 der Austro-Charts. Allein mit dem Lied „Dam, Dam, Dam“, brach sie zahlreiche Rekorde. Das Lied hat auf Youtube satte 56 Millionen Klicks. An ihre bisherigen Erfolge scheint sie dadurch problemlos anzuknüpfen.

Die serbische Sängerin Aleksandra Prijovic schrieb im Jahr 2023 Musikgeschichte, als sie allein ihre fünf ausverkauften Konzerte in der Arena Zagreb ankündigte. Mit dieser beeindruckenden Leistung setzte sie einen Rekord, der bisher keinem Musikstar vom Balkan gelungen war.

Musikdiva Jelena Karleusa, hat nach elf Jahren wieder einen Hauch frischer Luft in die Musikszene gebracht. Ihr neues Album namens „Alpha“ hat die Aufmerksamkeit der Fans und der Musikbranche erregt.

Nach der Veröffentlichung des Albums erhielt Karleusa eine unglaubliche Resonanz. Sie gründete einen neuen YouTube-Kanal, auf dem sie sofort 25.000 Abonnenten gewinnen konnte. Neben lobenden Kommentaren und hohen Zuschauerzahlen äußerten einige Fans jedoch auch ihre Enttäuschung darüber, dass nur ein Musikvideo produziert wurde. Das Musikvideo wurde 4,4 Millionen Mal angeklickt.

Diejenigen, die das Video zu „Karlyb*tch“ gesehen haben, waren dennoch beeindruckt. Es wird gemunkelt, dass sie 250.000 Euro in die Produktion des Videos investiert hat. „Unter den 150 Teilnehmern waren 70 Statisten und 30 Tänzer… Die Kostüme wurden von internationalen Designern kreiert, die auch für Beyoncé gearbeitet haben“, teilte ein Insider mit.

Voyage & Mero – Block Life

Das Erfolgsrezept ist einfach genial: Einfach ein neues Lied und das Musikvideo in Wien aufnehmen, diesen mit einem Balkan-Beat schmücken und fertig ist die neue Single, bei dem alle mitsingen und abshaken können. So schaffte es auch Voyage gleich den ersten Platz in den österreichischen Charts zu erobern.

Der erfolgreiche serbische Sänger Voyage ist in Wien mit dem berühmten deutschen Rapper Mero ins Rampenlicht getreten. Obwohl der 23-Jährige mit türkischen Wurzeln erst seit wenigen Jahren im Musikgeschäft ist, hat er bereits ein Vermögen mit seiner Rap-Musik verdient und wagt nun, neben Voyage, seinen Erfolg am Balkan weiter auszubauen. In kürzester Zeit hat sich Mero als Rapper einen beachtlichen Ruf erarbeitet und eine steile Karriere hingelegt.

Das Lied schaffte es auf Platz eins zu klettern und zählt auf Youtube satte 5,2 Millionen Klicks.