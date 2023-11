Serbische Oma fliegt mit 80 zum ersten Mal im Leben nach Amerika

Eine 80-jährige Serbin überwindet ihre Flugangst, um ihre Kinder in Amerika zu besuchen. Ihr bewegender Moment wurde auf YouTube geteilt und hat eine Welle der Emotionen im Internet ausgelöst.

Es gibt keine Liebe, die stärker ist als die einer Mutter. Dies beweist eindrucksvoll das Video einer 80-jährigen Großmutter aus Serbien, das auf dem YouTube-Kanal „Ruf der Berge“ veröffentlicht wurde. In nur 13 Sekunden zeigt das stumme Video die Freude und das Glück in den Augen der alten Dame, die sich entschieden hat, ihre Flugangst zu überwinden und ihre Kinder in Amerika zu besuchen.

In der Beschreibung des YouTube-Videos heißt es treffend: „Wenn die Liebe und Sehnsucht einer Mutter für ihre Kinder die Angst besiegt.“ Die alte Dame bekreuzigte sich dreimal vor dem Einsteigen in das Flugzeug und stieg dann mit einem Lächeln ein. Auf ihrem Platz angekommen, strahlte sie vor Vorfreude auf ihr endgültiges Ziel.

Rührende Reaktionen

Das Video hat viele Menschen im Internet berührt und begeistert. In den Kommentaren unterstützten sie die mutige Aktion der Großmutter und erinnerten sich an ihre eigenen Eltern, die in ihrem Leben viele Opfer für sie gebracht haben.

Einige Nutzer teilten ihre eigenen Erfahrungen. Ein Nutzer schrieb: „Ich bin auch zum ersten Mal mit 70 Jahren im April gegangen, um meine Tochter in den USA – Houston, wo sie lebt und arbeitet, zu sehen. Ich kenne dieses Gefühl, ich kann es kaum erwarten, wieder zu gehen“.

Ein anderer Nutzer erzählte von seiner Begegnung mit einem 92-jährigen Mann: „Ich habe im Frühjahr einem 92-jährigen Mann geholfen, von einem Londoner Terminal zum anderen zu wechseln. Er geht jedes Jahr mit Handgepäck zu seinem Bruder in die USA und kommt mit vollen Koffern zurück“.