Der Wiener Silvesterpfad zog in der Nacht zum Montag beeindruckende 800.000 Besucher an. Inmitten der Festlichkeiten erklangen serbische Volkslieder, darunter das bekannte „Sve je postalo pepeo i dim“ von Sinan Sakic.

In der Nacht zum Montag verzeichnete der Wiener Silvesterpfad – laut Stadt Wien Marketing – beeindruckende 800.000 Besucher. Bereits um 23:20 Uhr musste das Areal aufgrund des starken Andrangs für weitere Besucher geschlossen werden. Was jedoch zu keinen nennenswerten Vorfällen führte. Der Silvesterpfad behauptet sich erneut als eine der größten Silvesterfeierlichkeiten Europas, so der Veranstalter.

Pepeo i dim

Und Mitten in den Festlichkeiten ertönen Klänge serbischer Volkslieder, so wie das sehr bekannte serbische Lied „Sve je postalo pepeo i dim“ von Sinan Sakic. in mehreren TikTok-Videos sieht man eine Menschenmenge am Silvesterabend vor dem Stephansdom und eine Gruppe Menschen singt lauthals die Zeilen „Sve je postalo pepeo i dim, otkad si, sreco, otisla sa njim„.

Der Silvesterpfad erstreckt sich über etwa zwei Kilometer. Die Feierlichkeiten begannen bereits um 14:00 Uhr in der Innenstadt und setzten sich am Riesenrad- und Rathausplatz ab den Abendstunden fort. Nach einem Jahr Pause ist letzterer wieder Teil der Veranstaltung, und ab 22:00 Uhr wurde in diesem Bereich auch die Ringstraße für den Verkehr gesperrt. Das Silvesterpfad endet um 2:00 Uhr.

Sinan Sakic

Der Turbo-Folk-Sänger aus Serbien wurde am 13. Oktober 1956 in Loznica geboren. Als Vater von sechs Kindern lebte er in Belgrad. Bekannt als „Sindza“, startete er seine Karriere mit 20 Jahren und veröffentlichte bis 2008 28 Alben, darunter das erfolgreiche „Reci sve želje“. Sein berühmtester Song ist „Ej, od kad sam se rodio“. Am 1. Juni 2018 verstarb er in Belgrad.