Silvester endet tödlich: Zwei Jugendliche sterben nach Böllerexplosion

In der Silvesternacht bezahlten zwei junge Männer in Deutschland einen hohen Preis für ihren feierlichen Überschwang: Ihr Leben. Beide verunglückten beim Hantieren mit Feuerwerk. Die tragischen Vorfälle ereigneten sich in den Städten Koblenz, Rheinland-Pfalz, und Eschlkam, Bayern. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

In Rübenach, einem Stadtteil von Koblenz, wollte ein 18-jähriger Mann das neue Jahr mit einem Knall begrüßen. Wie die Polizei berichtet, verletzte er sich jedoch beim Zünden des Feuerwerkskörpers so schwer, dass er noch am Unfallort verstarb. Rettungskräfte, die schnell vor Ort waren, konnten ihn trotz intensiver Reanimationsversuche nicht mehr retten. Die genauen Umstände des Vorfalls sind noch unklar; die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Auch in Eschlkam, Bayern, endete die Silvesternacht für einen jungen Mann tödlich. Der 18-Jährige hatte versucht, einen Böller in einem Kunststoffrohr detonieren zu lassen. Laut Polizeiangaben beugte er sich über das Rohr, als der Böller explodierte. Die Explosion verursachte schwere Kopfverletzungen, denen der junge Mann erlag. Eine weitere Person wurde bei dem Vorfall verletzt, allerdings nicht schwer. Auch hier ermittelt die Kriminalpolizei zu den genauen Hintergründen.