Kosovo hat visafreien Zutritt in den Schengenraum

Eine neue Ära der Freiheit beginnt für die Bürger Kosovos, die nun visumfrei in den Schengenraum reisen können. Diese bedeutende Erleichterung, die auch von der Schweiz anerkannt wurde, öffnet neue Türen für die kosovarischen Bürger und bietet ihnen die Möglichkeit, im Ausland Arbeit zu finden.

Der Schengenraum, eine Zone, die mehr als 400 Millionen Menschen das Privileg der freien Bewegung zwischen den Mitgliedsländern ohne Grenzkontrollen bietet, hat nun auch für die Bürger Kosovos seine Tore geöffnet. Diese bedeutende Änderung ist das Ergebnis eines langwierigen Prozesses, der durch strenge Auflagen der EU-Mitgliedsstaaten und innenpolitische Streitigkeiten in Kosovo jahrelang verzögert wurde.

neue Migrationswelle?

In der Vergangenheit hielten insbesondere Frankreich und die Niederlande die Entscheidung aufgrund von Sorgen vor einer neuen Migrationswelle auf. Doch nun, nachdem alle EU-Anforderungen erfüllt wurden, ist die visumfreie Reise für kosovarische Bürger in den Schengenraum Realität geworden.

Die Freude über diese Änderung ist groß, insbesondere bei den 50 glücklichen Gewinnern einer staatlichen Lotterie, die von der Regierung finanziert wurde. Einer von ihnen ist Habib Spahiu, der mit seinem Sohn einen zweitägigen Besuch in Wien plant. „Ich fühle mich jetzt frei wie ein Vogel, weil ich überall in Europa hinreisen kann“, so Spahiu, der die neuen Reisemöglichkeiten voller Begeisterung begrüßt.