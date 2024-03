Serbischer Sänger packt aus: „Ich bin ein Albaner!“

Er ist in renommierter serbischer Sänger mit albanischen Wurzeln, hat trotz seiner beeindruckenden Karriere und seines breiten Lächelns eine Geschichte voller Herausforderungen und Diskriminierung zu erzählen. Seine Reise durch die serbische Musikszene ist von Widrigkeiten geprägt, die er aufgrund seiner Herkunft überwinden musste.

Beki Bekic, ein bekannter serbischer Sänger mit albanischen Wurzeln, hat im Laufe seiner Karriere und seines Lebens einige Herausforderungen aufgrund seiner Herkunft meistern müssen. Seine Geschichte ist eine von Ausdauer und Entschlossenheit, die sich in seiner Musik und seinem Leben widerspiegelt.

1991 stieß Beki auf ein Hindernis, das ihn tief traf. Nach zehn Jahren Leben und Arbeit in Belgrad entschied er sich, eine Immobilie in Borca zu kaufen. Doch als es darum ging, den Kauf rechtlich zu regeln, erhielt er eine Ablehnung. Der Grund lautete: „Es ist nicht erlaubt, einen Vertrag über den Immobilienverkehr abzuschließen, da der Eigentümer der betreffenden Immobilie zugunsten einer Person einer anderen Nationalität wechselt, was indirekt und direkt die nationale Struktur verändert und Unruhe und Unsicherheit bei Bürgern einer anderen Nationalität verursacht.“

„Ich habe nie verheimlicht, dass ich Albaner bin. Aber ich habe immer betont, dass ich ursprünglich aus Gusinje in Montenegro komme. Ich bin jugoslawisch orientiert, und diese Sichtweise der Republikbehörden hat mich hart getroffen. Ich habe von diesem Gesetz gehört, aber als ich die offizielle Mitteilung von meinem Anwalt erhielt, weinte ich wie ein Kind. Habe ich in Belgrad, der Stadt, in der ich alles erreicht habe und der ich viel gegeben habe, kein Recht, eine Wohnung zu kaufen?“ – berichtete Beki damals ehrlich, wie „Nportal“ berichtet.

Trotz dieser Widrigkeiten gelang es ihm, die notwendigen Dokumente zu erhalten und die Immobilie zu erwerben. Doch die Herausforderungen hörten nicht auf. Als seine neue Platte herauskam, wurde er sofort von Musikredakteuren gefragt, ob es darauf Islam gibt. „Um Gottes willen, Leute, warum fragt das niemand Dzej, Keba und andere Sänger?“ – fragte sich Beki.

unangenehme Situation

Beki hatte auch eine unangenehme Situation, als er auf einem Jahrmarkt als „serbischer Nationalist“ festgenommen wurde. In dieser Zeit veröffentlichte er eine neue Platte mit dem Lied „Das Leben ist ein Gefängnis“, und dann stellte er fest, dass es vielleicht auch für jemanden unpassend erscheint. „Vielleicht ist es ein dunkles Lied, aber es ist auch eine dunkle Zeit. Das Leben ist tatsächlich ein Gefängnis. Aber die Inspiration für das Lied bekam ich nach einem Traum, nicht aus der Realität. Ich träumte von meinem verstorbenen Vater und schrieb nach dem Aufwachen folgende Worte: ‚Das Leben ist ein Gefängnis, das Leben ist ein Gefängnis, Träume bleiben nur, ich träume oft von dir und unserem Ort, ich gehe seltener dorthin!‘ Es freut mich, dass ich in Sarajevo gehört habe, wie das Lied in den Kneipen gesungen wird. Das ist ein echter Beweis dafür, dass es auch die Radio- und Fernsehzuschauer erreichen wird.“