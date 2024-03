Da sich die Woche des Wettbewerbs für den Eurovision Song Contest 2024 auf RTS nähert, zeichnet sich immer mehr ab, dass wir auch dieses Jahr mehrere Favoriten haben. Wer hat das Zeug den ESC zu rocken?

Trotz völlig unterschiedlicher Musikgenres, öffentlicher Performance-Stile, Haltungen und der abgegebenen Äußerungen stehen diese vier Sängerinnen auf dem öffentlichen Sender an der Spitze der Rivalität.

Serbische Medien berichten, dass die Wettbüros vorhergesagt hatten, dass Breskvica mit ihrem Song „Gnezdo orlovo“ die Liste anführen werde, gefolgt von Teya Dora, Konstrakta und Zorja mit dem Song „lik u ogledalu“. Diese vier Sängerinnen gelten auch als die Hauptfavoriten des Publikums, was auf ein knappes Finale hindeutet.

Teya Dora – Ramonda

Teya Dora tritt mit dem Lied „Ramonda“ auf. Teodora Pavlovska, besser bekannt als Teya Dora, ist seit vielen Jahren professionell in der Musikszene tätig, hat jedoch bisher vor allem als Songwriterin ihre Spuren hinterlassen. „Diese Blume ist ein sehr schönes Symbol, denn eine Ramonda erhebt sich aus der Asche und kann für jeden Trost, Hoffnung und Wiedergeburt nach persönlichen Unglücken und Leiden bedeuten, genauso wie für unser Volk, das viel gelitten hat und am Ende geschafft hat, sich davon zu befreien. Unsere Urgroßeltern und die Menschen, die uns geholfen haben, das zu sein, was wir heute sind und hier zu sein, haben dazu beigetragen. Wer weiß, wo wir heute wären, wenn sie sich nicht für uns geopfert hätten.“, sagte Teya Dora gegenüber den serbischen Medien.

Was ihr Lied „Dzanum“ betrifft, wurde das Lied weltweit und in sozialen Medien weit verbreitet. So erreichte es am 22. Mai 2023 den vierten Platz auf der Liste der am meisten geteilten Songs auf Spotify weltweit. Auf dieser Streaming-Plattform wurde das Lied unglaubliche 101 Millionen Mal gehört, während das dazugehörige Musikvideo beeindruckende 70 Millionen Aufrufe verzeichnet.

Zorja – Lik u ogledalu

Zorja Pajic hat bereits Erfahrungen auf der Bühne des „Pesma za Evroviziju“-Festivals, wo Fans die Gelegenheit hatten, sie im letzten Jahr zu verfolgen. Es überrascht daher nicht, dass ihr Lied „Lik u ogledalu“ auch in diesem Jahr in den Wettquoten für einen Sieg und die Teilnahme am „Eurovision Song Contest“ hoch steht, während ihr auf den sozialen Medien ebenfalls eine hohe Platzierung vorausgesagt wird. Dennoch sind die Meinungen geteilt, und viele machen sich Sorgen, dass Zorja möglicherweise die Stimmen der Jury gewinnen könnte, aber es bleibt fraglich, ob sie auch die Stimmen des Publikums gewinnen könnte.

Konstrakta – Novo, bolje

Am kommenden Samstag können wir uns außerdem auf ein Wiedersehen mit Konstrakta freuen, die Serbien bereits beim Eurovision Song Contest 2022 mit ihrem Beitrag „In corpore sano“ vertreten durfte und dabei einen respektablen fünften Platz erreichte.

Die Performance hatte ähnliche Elemente wie ihr Auftritt vor zwei Jahren. Sie knetete Brot, im Gegensatz zum letzten Jahr, als sie ihre Hände in einem Waschbecken wusch. Ein begeisterter Nutzer schreibt: „Aber der Teil, wo alle darauf warten, dass der Teig aufgeht, ‚evo sace‘, und er geht nie auf – legendär! Es repräsentiert die Gesellschaft, das Leben, die Politik, dass es uns besser gehen wird, mehr, schöner, stärker, aber es passiert nie.“ Diese Darstellung wird als eine symbolische Metapher für gesellschaftliche Erwartungen, Fortschritt und politische Versprechungen interpretiert. Viele User drücken ihre Begeisterung für die künstlerische Darstellung aus, die subtil die Hoffnungen und Enttäuschungen im Leben sowie in der Politik anspricht.

Breskvica – Orlovo gnezdo

Die serbische Sängerin Andjela Ignjatovic Breskvica hat nicht nur das Finale des Eurovision Song Contest 2024 erreicht, sondern auch die Charts in Österreich im Sturm erobert. Mit ihrem Lied „Orlovo gnezdo“ gelang es ihr innerhalb von nur 24 Stunden auf Platz 1 der Charts in Österreich zu klettern, und das nicht nur auf dem Balkan, sondern auch in einem der wichtigsten Teilnehmerländer des ESC.

Die Chancen stehen hoch, dass Breskvica mit ihrem mitreißenden Lied und ihrer wachsenden Fanbase eine starke Kandidatin für das Finale ist.